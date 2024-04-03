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Эксперт объяснил дефицитом на фронте снижение возраста мобилизации на Украине

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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Дефицит личного состава в боевых подразделениях на фронте — причина снижения возраста мобилизации на Украине, заявил «Известиям» 2 апреля военный эксперт, военный историк Олег Кузнецов.

«На граждан, кому от 20 до 25 лет, льготы, связанные с призывом отменяются и вводятся драконовские меры, которые применяются к несчастным мобилизованным. Это всё является следствием дефицита личного состава в боевых подразделениях на фронте, к тому же мужчины в этом возрасте наиболее активны, физически развиты, интеллектуально сформировались и морально устоялись», ― сказал он.

Кузнецов отметил, что несмотря на тесное сотрудничество Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Североатлантическим альянсом, центральные органы военного управления по-прежнему работают по советским канонам.

«Люди, попадающие сегодня в ряды ВСУ, как в Советском Союзе, делятся на две категории: те, кто подлежат срочному призыву, и те, кого мобилизуют. С советских времен в ряды срочников попадали здоровые мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а тех, кто избегал службы по призыву, в военное время мобилизовывали при соблюдении определенных правил», ― пояснил он.

Эксперт указал на то, что ряды ВСУ по большей части пополняются за счет второй категории военнослужащих, в результате чего на передовой оказываются люди с инвалидностью III степени, а также с множеством других заболеваний опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Таким образом, это самая уязвимая группа, которой пользуются украинские военкомы.

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2 апреля Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25. Издание «Страна.ua» отметило, что законопроект был принят Верховной радой еще 30 мая 2023 года, но с тех пор лежал без подписи президента.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Затем депутат Верховной рады Ирина Фриз указала, что новый закон нарушает Конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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