МВД объяснило правила пребывания в РФ получивших ВНЖ мигрантов

Предлагаемые ограничения на срок пребывания на территории России не распространяются на мигрантов, получивших вид на жительство (ВНЖ), сообщила 2 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк.

Министерство разработало законопроект, согласно которому зарубежные граждане стран ЕАЭС смогут находиться в России без визы до 90 дней в течение календарного года. При этом действующее законодательство дает возможность иностранцам пребывать на территории России суммарно 90 суток в течение 180-дневного периода.

«Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора, подтверждающих продление ему срока временного пребывания в России», ― написала Волк в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД России заявил, что в России нужно обновить подходы к миграционной политике, потому что русские люди годами не могут получить гражданство. Путин добавил, что решающим в вопросах миграционной политики должен быть принцип, чтобы в РФ могли въезжать только те, кто уважает ее культуру, историю, язык и традиции.

Накануне МВД РФ предложило уменьшить срок временного пребывания мигрантов в России до 90 дней суммарно в течение одного календарного года. Также министерство выступило с инициативой обязать всех иностранцев при въезде в РФ проходить дактилоскопию и фотографироваться.

26 марта президент РФ поручил МВД и Генпрокуратуре разработать набор дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение миграционного законодательства. Путин подчеркнул, что положение дел в этой сфере должно быть под контролем.

В тот же день в Минтруде сообщили, что разработали законопроект, который предлагает ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами. Специальная компания будет выполнять целевой набор таких иностранных граждан. Профильный комитет Государственной думы поддержал этот проект.