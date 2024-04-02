В Великобритании прекратили продажу кокосового молока из-за жестокого обращения с обезьянами

Британская сеть супермаркетов Co-Op прекратила продажу кокосового молока из Таиланда после того, как в ходе расследования было выявлено жестокое обращение с обезьянами во время сбора кокосов. Об этом 2 апреля сообщила газета Daily Mail со ссылкой на заявление организации по защите животных.

На сегодняшний день в 2400 магазинах Co-Op продается только кокосовое молоко из Шри-Ланки, при производстве которого не используют труд обезьян.

В ходе расследования, проведенного организацией «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), были проверены кокосовые фермы в девяти провинциях на юге Таиланда. Проверка началась после того, как дрессировщика, бьющего кричащую обезьяну тросом, сняли на видео. Кроме того, обезьян держали на привязи под палящим солнцем без доступа к воде, в тесных клетках. Уточняется, что многие обезьяны получили переломы в результате жестокого обращения.

Последнее расследование PETA Asia показало, принудительный труд обезьян был связан с брендом Suree, который производил консервированное кокосовое молоко для Co-op. В число других замешанных брендов входят Chaokoh, Ampol Food Processing, Cocoburi, Tropicana Oil, Thai Pure Coconut Co, Ampawa, Edward & Sons Trading Co и Aroy-D.

«Peta призывает все розничные сети прекратить продажу любых продуктов из тайского кокосового молока, пока обезьяны не перестанут использоваться и подвергаться насилию ради прибыли», — заявила представитель PETA доктор Кэрис Беннетт.

Она также призвала положить конец «эксплуатации, в ходе которой обезьян заставляют собирать кокосы в неволе».

Ранее, 29 марта, полиция в Таиланде устроила рейд по ловле обезьян в Лопбури. Лопбури известен как место обитания макак-крабоедов, живущих при местных храмах и монастырях. Из-за активного кормления туристами и паломниками их популяция за последнее время сильно выросла, а их поведение стало более агрессивным. За три дня операции были пойманы 23 макаки, в том числе известный альфа-самец по прозвищу Борода.