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Эксперты объяснили подписание Зеленским нового закона о мобилизации

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Фото: Global Look press/President Of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский не мог не подписать закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет, так как он не уверен в большинстве в Верховной раде. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказал политолог Иван Мезюхо «Известиям».

«Народные депутаты из его же фракции «Слуга народа» уже долгое время требуют большей субъектности политической жизни страны. Запад требует пушечного мяса, несмотря на то что он сегодня задерживает обещанное Украине финансирование на военные нужды. Жизнь среднестатистического украинца не представляет ни для Европы, ни для Великобритании, ни для США никакой ценности», — сказал он.

Специалист предположил, что это не последнее понижение возрастного мобилизационного порога, так как Зеленский «взял курс ведения своей цели до последнего украинца».

По словам, военного эксперта и историка Олега Кузнецова, снижение возраста является следствием дефицита личного состава на фронте. Эксперт обратил внимание, что мужчины в возрасте от 20 до 25 более активны, физически развиты, они интеллектуально сформировались и морально устоялись.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный политолог Игорь Коротченко акцентировал, что Зеленский планирует увеличить количество «живой силы».

«Отменены отсрочки, людей с отклонениями и рядом болезней либо будут заставлять проходить медицинское освидетельствование каждые девять месяцев, либо зачислять как годными или ограниченно годными. Явные неудачи на фронте для ВСУ, провал контрнаступления, невозможность содержать боевые позиции, продавливание линии фронта со стороны российских войск. В этих условиях Киев напрягает все усилия, чтобы удержать фронт от прорыва российской армии», — объяснил он.

2 апреля Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25. Издание «Страна.ua» отметило, что законопроект был принят Верховной радой еще 30 мая 2023 года, но с тех пор лежал без подписи президента.

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Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Затем депутат Верховной рады Ирина Фриз указала, что новый закон нарушает Конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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