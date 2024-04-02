Депутат АдГ Быстронь пообещал подать в суд после обвинений в финансировании из РФ

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстронь 2 апреля в беседе с «Известиями» заявил, что подаст в суд за клевету после обвинений, выдвинутых в ФРГ, о финансировании из России.

«Это абсурд. Я никогда не получал деньги от кого-либо из России, и никто это никогда не предлагал», — прокомментировал депутат обвинения в свой адрес.

По его словам, здесь речь идет не о правовой победе, а о политике. Быстронь также пообещал дать четкий ответ на выборах «всем глобалистам и руководителям».

Он назвал обвинения в сторону экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в проведении «российской операции по оказанию влияния» перед выборами в Европарламент спланированной кампанией.

«Прежде всего это и кампания против шести сильных популистских партий в Европе. В опросах общественного мнения мы одна из самых сильных партий в преддверии выборов в Европарламент, и это ответная мера — они пытаются не дать нам пройти в Европарламент в таком количестве, они пытаются помешать нам создать сильную фракцию», — пояснил депутат.

Быстронь добавил, что кампания против Voice of Europe является атакой на свободу слова, поскольку она заставила замолчать свободное СМИ. Он заключил, что последние опросы говорят о том, что партия сможет образовать крупнейшую фракцию в Европарламенте, чего опасается истеблишмент, почему и прибегает к таким методам.

«Безусловно, мы проверим все возможные правовые методы, но это не решит исход битвы. Мой коллега [Хайнц-Кристиан] Штрахе был вице-канцлером Австрии, и ему пришлось уйти в отставку из-за дела, которое сфабриковали немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel. Сейчас он выигрывает один процесс за другим, но ему это никак не помогает», — напомнил он.

Ранее, 31 марта, депутат регионального парламента Берлина от АдГ Гуннар Линдеманн указал на абсурдность обвинений в адрес Медведчука. По его мнению, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Зеленые» боятся потерять дополнительные голоса перед выборами ввиду результатов опросов, поэтому они пытаются навредить АдГ ложью.

Ранее, 29 марта, Financial Times сообщила, что Медведчука обвинили в проведении «российской операции по оказанию влияния» и подкупе европейских политиков перед выборами в Европарламент. Источники издания указали, что он якобы руководит схемой, по которой европейским политикам платили за «распространение кремлевской пропаганды». Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро выступил с утверждением, что якобы ряд евродепутатов получал деньги за распространение российского нарратива. МИД Чехии добавил, что Медведчук «действовал через компанию «Голос Европы».

Выборы в Европарламент пройдут 6–9 июня 2024 года, впоследствии будет проведено обновление состава Еврокомиссии и назначение нового главы Евросовета. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» предположил, что большинство сохранят «христианские демократы, социал-демократы в различных их ипостасях», однако увеличится представленность партий, которые выступают с национальных позиций.