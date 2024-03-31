Медведчука обвинили в проведении «операции влияния» перед выборами в ЕС

Экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обвинили в проведении «российской операции по оказанию влияния», а также в подкупе европейских политиков перед выборами в Европарламент. Об этом 29 марта сообщает газета Financial Times (FT).

Источники издания из властных структур Бельгии и Чехии придерживаются позиции, что украинский олигарх и политический деятель Виктор Медведчук, якобы руководит схемой, по которой европейским политикам платили за «распространение кремлевской пропаганды».

Так, цитирует FT заявление МИД Чехии, Медведчук «руководит операцией российского влияния» на территории Чехии, целью которой было «подорвать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». В чешском дипведомстве добавили, что он «действовал через компанию «Голос Европы» для «увеличения российского присутствия в Европе».

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро выступил с утверждением, якобы ряд Евродепутатов получал деньги за распространение российского нарратива.

Газета уточняет, что к Медведчуку со стороны ЕС не было принято санкционных мер, однако МИД Чехии утверждает, что будет настаивать на включении его в санкционный список.

Ранее, 29 марта, депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был спланирован и оплачен Украиной. По его словам, отсюда и история о «проплаченной» Россией пропаганде, считает политик. Он провел параллель с заявлением чешских властей о вскрытии «операций влияния» из РФ, которыми якобы руководил украинский политик Виктор Медведчук.

Выборы в Европарламент будут проводиться 6–9 июня 2024 года, в последствии будет проведено обновление состава Еврокомиссии и назначение нового главы Евросовета. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» предположил, что большинство сохранят «христианские демократы, социал-демократы в различных их ипостасях», однако увеличится представленность партий, которые выступают с национальных позиций.