АСВ оспорит решение суда об отказе в аресте акций АО «Киви»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено обжаловать решение суда об отказе в принятии обеспечительных мер в виде ареста акций АО «Киви» в интересах вкладчиков Киви-банка. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

«В интересах кредиторов Киви-банка (АО) ГК «АСВ» планирует обжаловать судебный акт об отказе в принятии обеспечительных мер в виде ареста акций АО «Киви», — передает ТАСС.

Ранее в этот день Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать акции АО «Киви» по иску Киви-банка к его бывшим собственникам. До этого, 4 марта, сообщалось, что АСВ просит суд арестовать все акции компании, принадлежащие Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.

Ранее, 21 февраля, Центральный банк (ЦБ) РФ сообщил, что отозвал лицензию у Киви-банка. Регулятор объяснил, что принял такое решение из-за того, что финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты ЦБ, а также систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В конце февраля АСВ сообщило, что сумма страховой ответственности агентства по вкладам Киви-банка составила 4,3 млрд рублей. После этого 15 марта агентство отчиталось о выплате вкладчикам Киви-банка более 3 млрд рублей. Уточнялось, что возмещение получили 6,9 тыс. физлиц и юрлиц.

Позже, 22 марта, ЦБ направил в Арбитражный суд заявление о принудительной ликвидации Киви-банка. Как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, профицит средств кредитной организации превышает 28 млрд рублей, что позволит ей исполнить обязательства перед кредиторами.