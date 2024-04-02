Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои, следует 2 апреля из данных сервиса Downradar.

Проблемы в работе приложения начались около 19:00 мск. Всего зафиксировано более 1,4 тыс. отчетов о сбоях. В частности, пользователи жалуются на проблемы с загрузкой картинок, видео, а также голосовых сообщений и видеосообщений.

Большая часть из них поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

Накануне также сообщалось о сбоях в приложении «ВКонтакте». Позже в пресс-службе соцсети заявили, что «ВКонтакте» работает в обычном режиме.