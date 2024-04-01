«ВКонтакте» сообщила о штатной работе на фоне сообщений о сбоях
«ВКонтакте» работает штатно на фоне сообщений о возможных сбоях. Об этом 1 апреля «Известиям» сообщили в пресс-службе соцсети.
«ВКонтакте» работает в обычном режиме», — сказали там.
О том, что в соцсети в понедельник произошел масштабный сбой, говорили данные сервиса Downradar.
В начале марта сбой случился в соцсетях Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещены в РФ). Пользователи по всему миру жаловались на проблемы в работе приложений.