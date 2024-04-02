В России сократился нелегальный оборот табака

Доля нелегального табака в России снизилась до 12,6%. Это следует из результатов V Всероссийского исследования рынка табачной продукции по определению доли ее незаконного оборота в РФ, которое провел Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). «Известия» ознакомились с результатами 2 апреля.

По информации экспертов, за второе полугодие 2023-го общая доля незаконного оборота сигарет в сравнении с первым полугодием снизилась с 13,3 до 12,6%. Потери бюджета, которые оценивает ННЦК, за девять месяцев составили порядка 75 млрд рублей.

«Главный вывод, к которому мы пришли, несмотря на серьезные экономические вызовы, — благодаря координации усилий государственных органов и использованию инструментов цифровой маркировки ситуацию в целом удалось не только удержать в рамках предыдущего периода, но и снизить уровень незаконного оборота», — рассказала директор ННЦК Ирина Бушина.

Ранее, 5 февраля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с курением, а российское законодательство в этом вопросе является одним из самых прогрессивных. По словам главы Минздрава, в законодательство уже внесли ряд изменений по части борьбы с табаком, включая различные средства доставки никотина и использование вейпов.