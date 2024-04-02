В Подмосковье затопило парк львов «Земля прайда»

Парк львов «Земля прайда» в Московской области затопило. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале зоосада.

На видеокадрах показано, как домики животных затоплены, а тигры передвигаются по воде.

«Наоми (кличка пантеры. — Ред.) и тигров эвакуировали. Готовим к эвакуации «Бабушкин дворик» (козы, бараны, козлята, птица). Сейчас всё очень серьезно», — сообщили в пресс-службе парка.

В «Земле прайда» уточнили, что обстановка не улучшается: воды становится больше. Затопление происходит из-за того, что река поблизости вышла из берегов. В зоосаде предположили, что ночью ситуация может усугубиться.

В конце ноября 2023 года сообщалось, что в музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли около 800 морских млекопитающих. Отмечается, что ветер снес вентиляционную систему на крыше и в дыру хлынула вода. По словам директора музея Юрия Кравцова, вышло из строя всё оборудование — насосы, вентиляция.