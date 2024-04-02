В России заочно арестован мэр Черновцов по обвинению в фейках о ВС РФ

Чертановский районный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Черновцы Романа Кличука, который обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Об этом 2 апреля сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Гражданин Украины объявлен в федеральный и международный розыск. Ему предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

В начале марта Московский суд заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который ранее выступал с призывами убивать по всему миру как можно больше русских. В отношении дипломата возбудили дело по п.п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).