В Нидерландах заключенный взял в заложники двух сокамерников

В Нидерландах в одной из тюрем заключенный взял в заложники двух сокамерников. Об этом 2 апреля сообщила на своем сайте интернет-газета NU.nl.

Отмечается, что инцидент произошел в тюрьме в городе Херхюговард на севере страны. По данным издания, заключенный удерживал сокамерников в течении нескольких часов, полиция вместе с тюремной охраной пытались «взять ситуация под контроль». В итоге преступника удалось арестовать, при этом никто не пострадал.

Тюрьма в Херхюговарде состоит из двух зданий, где в общей сложности могут содержаться 340 заключенных.

30 марта в голландском городе Эде в кафе Petticoat несколько человек были взяты в заложники. На место происшествия в центре города было направлено несколько подразделений специального назначения. Местных жителей попросили держаться подальше от этого района. Позже в этот день преступника задержали, а заложников освободили.