Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин потребовал установить бенефициаров терактов в России
Мир
Глава МИД Индии заявил о покупке нефти из РФ ради благополучия граждан
Общество
В России заочно арестован мэр Черновцов по обвинению в фейках о ВС РФ
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект о жилищных сбережениях граждан
Общество
Суд продлил арест певца Шарлота до 23 апреля
Общество
ФСБ задержала организатора канала нелегальной миграции Брянской области
Пресс-релизы
В России запустили чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием
Мир
Более 5 тыс. уклонистов объявили в розыск в Черновицкой области Украины
Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Мир
Валуев назвал трактовку идей олимпизма главой МОК политически ангажированной
Экономика
ГД приняла закон об отмене процентов на время кредитных каникул для участников СВО
Экономика
НСПК получила уведомление о прекращении работы карт «Мир» в Киргизии
Экономика
В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Мир
Посол РФ спрогнозировал эскалацию после удара Израиля по консульству Ирана
Мир
Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет
Авто
Авторынок России вырос на 74% по итогам I квартала

В Нидерландах заключенный взял в заложники двух сокамерников

0
Фото: NU.nl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нидерландах в одной из тюрем заключенный взял в заложники двух сокамерников. Об этом 2 апреля сообщила на своем сайте интернет-газета NU.nl.

Отмечается, что инцидент произошел в тюрьме в городе Херхюговард на севере страны. По данным издания, заключенный удерживал сокамерников в течении нескольких часов, полиция вместе с тюремной охраной пытались «взять ситуация под контроль». В итоге преступника удалось арестовать, при этом никто не пострадал.

Тюрьма в Херхюговарде состоит из двух зданий, где в общей сложности могут содержаться 340 заключенных.

30 марта в голландском городе Эде в кафе Petticoat несколько человек были взяты в заложники. На место происшествия в центре города было направлено несколько подразделений специального назначения. Местных жителей попросили держаться подальше от этого района. Позже в этот день преступника задержали, а заложников освободили.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024