В кафе на востоке Нидерландов захватили заложников

Несколько человек были взяты в заложники в кафе Petticoat в городе Эде на востоке Нидерландов в субботу, 30 марта. Правоохранители эвакуировали около 150 домов в этом районе, сообщила полиция провинции Гелдерланд в соцсети X (бывш. Twitter, заблокирована в РФ).

Сообщение о захвате заложников поступило около 06:05 по местному времени (08:05 мск). Как следует из опубликованных видеокадров, в районе ЧП припаркована спецтехника, работают десятки спасателей.

На место происшествия в центре города было направлено несколько подразделений специального назначения. Местных жителей попросили держаться подальше от этого района. Эвакуированных временно разместят в ратуше.

По данным портала Nl Times, пока не ясно, вооружены ли захватившие заложников. В полиции уточнили, что ситуация «определенно серьезная», центр города оцеплен.



В середине марта в Рио-де-Жанейро мужчина угнал автобус, взяв в заложники 18 человек на автовокзале в центре города. Он застрелил двух человек, а через три часа после начала инцидента сдался полиции, все заложники были освобождены.