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Раскрыта цена новой базовой версии Omoda C5

Новую базовую версию Omoda C5 будут продавать в РФ за 2,18 млн рублей
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Фото: Omoda
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Цена кроссовера Omoda C5 в новой и самой доступной комплектации Fun составила 2,18 млн рублей. Прайс-лист с оснащением модели появился на официальном сайте бренда, обратила внимание «Российская газета» 2 апреля.

С учетом сдачи автомобиля в трейд-ин цена Omoda C5 составляет 2 млн рублей. Прежде самой доступной комплектацией была Joy, сейчас такой кроссовер стоит от 2,38 млн рублей без учета акций и скидок.

По сравнению с версией Joy в новой базовой комплектации Fun установлены 17-дюймовые диски вместо 18-дюймовых, отсутствуют полноразмерное запасное колесо, беспроводная зарядка для смартфона, подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира. Также установлен электрический кондиционер вместо системы двухзонного климат-контроля.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л.с. в связке с вариатором, привод передний. Анонс появления новой доступной комплектации состоялся 29 марта.

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Omoda C5 заняла шестое место в рейтинге продаж кроссоверов и внедорожников по итогам 2023 года в России. Всего в прошлом году было продано 35,8 тыс. автомобилей Omoda C5, относительно 2022 года показатель вырос в 29 раз.

15 февраля стало известно, что компания Omoda начнет российские продажи нового электрического кроссовера E5 в апреле 2024 года. Новинка представляет собой электрическую версию модели C5, внешне автомобиль практически повторяет дизайн стандартного бензинового кроссовера и отличается новой решеткой радиатора и передним бампером.

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