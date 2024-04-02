В Подмосковье 11 вагонов грузового поезда сошли с путей

В Московской области 11 вагонов грузового поезда сошли с путей, сообщили 2 апреля в Московско-Ярославской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, вчера вечером (1 апреля. — Ред.) на перегоне Иванцево — Костино Савеловского направления Московской железной дороги произошел сход 11 грузовых вагонов поезда», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Для выяснения причин и обстоятельств инцидента организована проверка. По ее результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

2 апреля также сообщалось о похожем инциденте в Красноярском крае, где произошел сход трех вагонов грузового поезда на перегоне Жайма — Мана Красноярской железной дороги. Предварительно, причиной стало срабатывание автотормозов состава. Далее с вагонами столкнулся не успевший остановиться пассажирский поезд, возбуждено уголовное дело.