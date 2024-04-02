В Белоруссии начали выпускать брендированную колбасу МАЗ

В Белоруссии начались продажи колбасы, брендированной Минским автомобильным заводом (МАЗ). Об этом 2 апреля сообщается в Telegram-канале автомобильного предприятия.

Колбасные и мясные изделия созданы Борисовским мясокомбинатом, где используется говядина производства «АгроМАЗ», дочернего предприятия автозавода. В линейку колбас входят «Эстонская ароматная», «Милано», «Виладжио», «Краковская», «Брауншвейгская» и другие.

«Считаем, что они прекрасно дополнят полюбившиеся мазовские сыры и мед. А если собрать всё вместе, получится отличный подарочный продуктовый набор», — написали представители МАЗа.

Ранее, 2 апреля, стало известно, что практически каждый второй россиянин не доверяет выбор автомобиля на вторичном рынке автоподборщику. По словам автоэксперта, часто автоподборщик и перекупщик являются одним и тем же человеком.