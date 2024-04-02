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Искусствовед объяснила дурную славу картины Клода Моне

Искусствовед Леванова объяснила дурную славу «Водяных лилий» Клода Моне
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Фото: музеи мира
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Картина «Водяные лилии» импрессиониста Клода Моне заработала себе нехорошую славу, так как, где бы она ни появлялась, на этом месте обязательно происходил пожар. Несет ли полотно на себе проклятие и чем объясняется его дурная репутация, выясняли «Тайны Чапман».

Моне написал целую серию из 250 картин, на которых изображал водоемы с лилиями, но особую известность получило одно из произведений, написанное в 1904–1906 годах.

«Сразу после окончания работы над своим произведением Моне вместе с друзьями устроил в своей мастерской вечеринку. Во время этой пирушки произошел пожар. Его затушили вином, и особого значения этому происшествию никто не придал», — рассказывает искусствовед Наталья Леванова.

Вскоре картину купило кабаре на Монмартре в Париже, и там тоже вспыхнул пожар. «Водяные лилии» не пострадали. Через некоторое время их приобрел парижский коллекционер и повесил у себя на стене в кабинете.

«Что бы вы думали? Через три месяца у него тоже случился пожар. Работа не пострадала. Более красочная версия этой легенды говорит о том, что именно эта стена, на которой висела картина, сохранилась в пожаре», — отмечает Леванова.

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Именно тогда возникли слухи о том, что картина проклята. Они тем не менее не мешали ей менять владельцев, у которых снова происходили пожары. В конце концов полотно выкупил Нью-йоркский музей современного искусства в 1958 году. Вновь случился пожар, и в этот раз картина была полностью утеряна. Восстановить ее планируют с использованием технологий NASA.

Биографы утверждают, что в момент написания «Водяных лилий» у Моне было тяжелое душевное состояние, несмотря на то, что к 1904 году его доходы выросли и ему не нужно было думать о заработке.

«Его настроение и самооценка постоянно менялись, он даже впадал в глубокие депрессии. Возможно, такое состояние передалось его лилиям, и потом они каким-то образом понесли его дальше. Но, учитывая те места, где экспонировалась работа, кабаре и кабинет состоятельного человека, то там вполне допускалось курение. А если к этому добавить употребление алкоголя, то пожар может стать вполне закономерным результатом несоблюдения правил пожарной безопасности», — утверждает искусствовед.

Леванова также отмечает, что продавцы предметов искусства знают психологию продаж и используют навыки маркетинга в своих целях. По ее словам, люди любят плохие истории, особенно если они связаны с какими-то тайнами, в связи с чем различные мистификации со стороны продавцов не вызывают удивления.

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