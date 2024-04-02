Искусствовед объяснила дурную славу картины Клода Моне

Картина «Водяные лилии» импрессиониста Клода Моне заработала себе нехорошую славу, так как, где бы она ни появлялась, на этом месте обязательно происходил пожар. Несет ли полотно на себе проклятие и чем объясняется его дурная репутация, выясняли «Тайны Чапман».

Моне написал целую серию из 250 картин, на которых изображал водоемы с лилиями, но особую известность получило одно из произведений, написанное в 1904–1906 годах.

«Сразу после окончания работы над своим произведением Моне вместе с друзьями устроил в своей мастерской вечеринку. Во время этой пирушки произошел пожар. Его затушили вином, и особого значения этому происшествию никто не придал», — рассказывает искусствовед Наталья Леванова.

Вскоре картину купило кабаре на Монмартре в Париже, и там тоже вспыхнул пожар. «Водяные лилии» не пострадали. Через некоторое время их приобрел парижский коллекционер и повесил у себя на стене в кабинете.

«Что бы вы думали? Через три месяца у него тоже случился пожар. Работа не пострадала. Более красочная версия этой легенды говорит о том, что именно эта стена, на которой висела картина, сохранилась в пожаре», — отмечает Леванова.

Именно тогда возникли слухи о том, что картина проклята. Они тем не менее не мешали ей менять владельцев, у которых снова происходили пожары. В конце концов полотно выкупил Нью-йоркский музей современного искусства в 1958 году. Вновь случился пожар, и в этот раз картина была полностью утеряна. Восстановить ее планируют с использованием технологий NASA.

Биографы утверждают, что в момент написания «Водяных лилий» у Моне было тяжелое душевное состояние, несмотря на то, что к 1904 году его доходы выросли и ему не нужно было думать о заработке.

«Его настроение и самооценка постоянно менялись, он даже впадал в глубокие депрессии. Возможно, такое состояние передалось его лилиям, и потом они каким-то образом понесли его дальше. Но, учитывая те места, где экспонировалась работа, кабаре и кабинет состоятельного человека, то там вполне допускалось курение. А если к этому добавить употребление алкоголя, то пожар может стать вполне закономерным результатом несоблюдения правил пожарной безопасности», — утверждает искусствовед.

Леванова также отмечает, что продавцы предметов искусства знают психологию продаж и используют навыки маркетинга в своих целях. По ее словам, люди любят плохие истории, особенно если они связаны с какими-то тайнами, в связи с чем различные мистификации со стороны продавцов не вызывают удивления.