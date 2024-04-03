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Себе на куркуме: умный сенсор на упаковке предупредит о повторной заморозке мяса

Сможет ли разработка на основе популярной приправы защитить потребителя от некачественной продукции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские ученые разработали сенсор для упаковки мясной и рыбной продукции, который предупредит о повторной заморозке. Устройство также показывает степень свежести продуктов за счет способности входящей в его состав куркумы менять цвет в зависимости от уровня кислотности. Себестоимость миниатюрного устройства — менее 5 рублей, это не сильно повлияет на конечную стоимость покупок. По словам экспертов, российские производители достаточно консервативны, а достоверно оценить эффективность сенсора можно будет только после испытаний.

До покраснения

Специалисты Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ имени Н.Э. Баумана разработали простой и экономичный сенсор для контроля качества мясных и рыбных продуктов. Он предназначен для размещения на упаковках, устройство меняет цвет, если товар был разморожен и вновь заморожен или потерял свежесть.

Сенсор на 95% состоит из воды, а остальные 5% — это биосовместимый полимер поливинилацетат, краситель и специя куркумин, а также поваренная соль. Разработка может определять два параметра: свежесть и наличие повторной заморозки. При порче мяса, рыбы и морепродуктов рН меняется с нейтрального на щелочной, что вызывает изменение цвета куркумина с желтого на красно-оранжевый. А при разморозке продукта наш сенсор становится неоднородным, — сообщили в пресс-службе центра.

123

Фото: пресс-служба МГТУ имени Н.Э. Баумана

Повторная заморозка мясных и рыбных продуктов — распространенное нарушение правил хранения таких товаров. При этом в них снижается содержание белка, разрушается текстура и ухудшаются вкусовые качества, теряются полезные физиологически активные вещества, например, гемин — биоактивная форма железа в мясе. Также это может спровоцировать размножение бактерий.

Очень часто незапланированная разморозка происходит при транспортировке, например, в фурах. Недобросовестный продавец может попытаться скрыть этот факт, заморозить мясо вновь и продавать его. Разработка 123российских ученых должна защитить покупателя от приобретения такого продукта.

Изменения состояния сенсора заметны невооруженным глазом, но при желании можно использовать приложение для смартфона, отметили авторы проекта. Поскольку у устройства небольшие размеры, его легко можно интегрировать в существующие упаковки либо разработать специальный дизайн. Себестоимость компонентов — менее 5 рублей, однако разработчики еще в процессе создания дизайна и метода интеграции устройства, что может повлиять на конечную цену.

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По словам создателей, на рынке есть сенсоры на основе электронных датчиков, однако они намного дороже и состоят из токсичных компонентов, которые в случае повреждения могут попасть в продукты.

магазин рыба
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Нужны испытания

Подобные технологии уже давно используются за рубежом. Но для нас это, конечно, новинка. Однако производители продукции очень консервативны и за новинками не охотятся. А юридически производства упаковок как отдельной отрасли в России не существует, поэтому нет и никаких программ, направленных на ее развитие, — сказал директор журнала «Тара и упаковка» Игорь Смиренный.

Технология вполне может быть востребована производителями мясной и рыбной продукции, однако что-либо сказать о ее эффективности до проведения испытаний невозможно, отметила заведующая кафедрой промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Российского биотехнологического университета Ирина Кирш.

Пока непонятно, как этот сенсор можно разместить на упаковке. Изобрести можно всё, что угодно. Вопрос только в способе внедрения в технологическую линию, — сказала она.

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Перед началом использования прибор должен быть проверен и откалиброван в реальных условиях специалистами мясной отрасли, добавила научный сотрудник Лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Валентина Стиценко.

заморозка
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— В целом такие разработки интересны, и мне как покупателю было бы удобно видеть подобный сенсор на упаковке, — сказала эксперт.

Кроме производителей мясной и рыбной продукции потенциальными покупателями сенсора могут стать и транспортные компании. Они заинтересованы в отслеживании температурного режима при перевозке продуктов в фурах. В них сенсор может быть связан не с упаковкой отдельного продукта, а непосредственно со всей холодильной установкой, отметили разработчики. По их мнению, заказчиками могут быть и организации, работающие с биологическими материалами (белками, вакцинами, клетками), для которых также важно соблюдать температурный режим хранения.

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