Что умеет нейросеть ChatGPT и где ее используют

За последние годы в обиход человека тесно вошли нейросети. В частности, особой популярностью пользуется ChatGPT — продукт искусственного интеллекта, разработанный OpenAI. Это модель глубокого обучения, способная генерировать текст, отвечая на различные заданные пользователем вопросы. «Известия» рассказывают, какие функции выполняет ChatGPT и где используется на сегодняшний день.

ChatGPT — что делает нейросеть

Нейросеть ChatGPT обладает способностью генерировать текстовые ответы на основе входной информации, которую получает от пользователя. Когда пользователь задает вопрос или формулирует запрос, ChatGPT анализирует текст и пытается понять его смысл и контекст. Затем нейросеть использует запрограммированные знания для генерации ответа, который наиболее подходит к заданной ситуации.

Модель также способна подстраивать свои ответы под стиль коммуникации пользователя. Например, если человек использует формальный язык, нейросеть будет пытаться поддерживать такой же стиль в ответах. Кроме того, если пользователь задает уточняющие вопросы, ChatGPT может корректно отвечать на них, учитывая предыдущие сообщения.

При этом ChatGPT не обладает реальным пониманием или сознанием. Искусственный интеллект не может «думать» или «чувствовать» подобно человеку. Он выдает ответы на основе изученных шаблонов и статистических связей в текстовых данных.

Цель ChatGPT — предоставить полезную и информативную обратную связь пользователям, а также помочь им в получении нужной информации. Вот некоторые функции, для которых чаще всего используется нейросеть:

Общение и диалог. ChatGPT способна поддерживать разговор с пользователем, отвечать на его вопросы, предоставлять информацию и вести диалог на различные темы;

Ответы на вопросы. Модель ИИ может помочь пользователю получить ответы на конкретные вопросы, включая факты, определения, статистику и другие сведения;

Поддержка и консультация. Нейросеть может давать рекомендации и советы по различным вопросам — к примеру, рецепты или здоровый образ жизни.

Создание контента. ChatGPT помогает в создании различных материалов, включая статьи, резюме, письма, маркетинговые кейсы и многое другое. Модель может предложить идеи, сгенерировать шаблон или проверить грамматику и стиль написания;

Игры и развлечение. Нейросеть используют также в развлекательных и досуговых целях, к примеру, для создания стихов, загадок, шуток и анекдотов;

Обучение и обмен знаниями: ChatGPT может быть использован для обучения и обмена знаниями. Он может помочь пользователям изучать новые предметы, объяснять сложные понятия или демонстрировать примеры.

Где используется ChatGPT

ChatGPT уже используется во множестве сфер и областей. Нейросеть и ее аналоги применяют различные компании, интернет-порталы и проекты.

В частности, модель ИИ интегрирована в работу многих систем клиентской поддержки для автоматического ответа на вопросы пользователей. Нейросеть предоставляет решения проблем и помогает с общими запросами.

По такому же принципу ChatGPT может ложиться в основу чат-ботов для общения с пользователями, отвечать на их вопросы, предоставлять информацию о продуктах или услугах и выполнять другие функции.

Широко ChatGPT используется в сфере образования. Студенты благодаря нейросетям получили возможность переводить тексты с иностранных языков, составлять структуру научной работы, обрабатывать большие объемы информации, вычленяя из них самое важное. В свою очередь преподавателям искусственный интеллект позволяет готовить подборку источников по теме занятия, автоматизировать процесс проверки студенческих работ, создавать интересные кейсы и новые контрольно-измерительные материалы. Также ChatGPT может быть использован для создания исследовательских инструментов, помогающих ученым обрабатывать, анализировать и генерировать текстовые данные.

В маркетинге ChatGPT применяют для создания персонализированного контента, например, генерации индивидуальных предложений для клиентов или ответов на запросы о продуктах и услугах. Нейросеть помогает отвечать на вопросы пользователей относительно продуктов, услуг, компании или бренда в целом.

Нейросеть также позволяет автоматизировать работу HR. В частности, ИИ может помочь в проведении начального скрининга кандидатов на основе заданных критериев, отвечая на вопросы о навыках, опыте работы и прочих параметрах. Это помогает сократить время и ресурсы, затрачиваемые на ручной отбор резюме. В качестве чат-бота ChatGPT заменяет HR-специалистов при ответах на типичные вопросы соискателей. А новым сотрудникам нейросеть поможет ориентироваться процессах компании, дать описание процедур или доступ к ресурсам. Наконец, искусственный интеллект содействует проведению опросов и сбору обратной связи от сотрудников. Например, ChatGPT может задавать вопросы об удовлетворенности работой, предложениях по улучшению и т.д.