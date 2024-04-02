Почти 140 дельфинов погибли в Краснодарском крае за месяц

В марте в Краснодарском крае научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа» зафиксировал гибель 137 морских млекопитающих. Специалисты связывают сложную ситуацию с увеличением квоты на вылов камбалы.

В центре отмечают, что на большинстве погибших животных имеются следы пребывания в рыболовных сетях. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. Дельфины попадают в сети, которые были расставлены для камбалы, и получают травмы. В «Дельфе» подчеркнули, что на некоторых животных обнаружены травмы, свидетельствующие о попытках рыбаков избавиться от пойманных дельфинов, чтобы скрыть факт улова.

Специалисты считают, что камбальные сети являются наиболее опасными для дельфинов. Они предлагают подобрать альтернативу и пересмотреть правила рыболовства.

В феврале в Крыму в закрытый бассейн эвакуировали дельфина, который выбросился на берег моря. Местные жители дежурили возле животного даже ночью и приносили горячий чай волонтерам.