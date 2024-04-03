Названо самое мощное неядерное оружие России

Термобарические боеприпасы прочно вошли в арсенал Российской армии. Оружие, которое называют самым мощным неядерным, имеет множество способов применения и всегда производит разрушительный эффект. Обо всех особенностях его использования рассказывает «Совбез».

На вооружении ТОС-2 («Тосочка») состоят термобарические снаряды. Взрыв каждого из них в нескольких метрах от человека становится фатальным. Снаряд выжигает кислород, поэтому даже на значительном расстоянии от эпицентра можно погибнуть от удушья.

«Образуется сильный перепад давления, ударная волна и температура в 3 тыс. градусов. На этом участке всё практически сгорает. Мелкие сосуды и тонкие полостные органы человека лопаются. В такой температуре он сгорает», — пояснил военный историк Илья Мощанский.

ТОС-2 является вторым поколением тяжелой огнеметной системы. Ее главное отличие от предшественника — колесное шасси автомобиля «Урал» повышенной проходимости. Пусковая установка перезаряжается автоматически, без помощи транспортно-заряжательной машины. Но у машины есть свои недостатки — малая дальность стрельбы и слабая броня.

«Уязвимость у этой системы, конечно же, большая. Тем более, если мы говорим о современной войне, которая характеризуется применением беспилотников. Они полностью контролируют небо на переднем крае линии боевого соприкосновения, так что выдвинуться незаметно сложно», — отмечает военный эксперт Тимофей Борисов.

Российские военные придумали способы защиты такой техники. ТОС-2 выстреливает не весь боезапас, а три-четыре снаряда, после чего быстро уезжает. При такой тактике разведка не успевает засечь технику и уничтожить ее ответным огнем.

«ТОС-2 может применять различные боеприпасы — как старые неуправляемые ракеты от «Солнцепека», так и новые снаряды, у которых площадь и дальность поражения существенно возросли. Это позволяет держать машину на большем удалении от линии боевого соприкосновения», — рассказал автор «Совбеза» Игорь Шевчук.

Термобарическими боеприпасами можно также заряжать реактивную систему залпового огня «Смерч». Она способна выпустить 12 ракет за 40 секунд. Взрыв каждой создает мертвую зону диаметром 25 м.

«Фактически взрыв происходит в каждой молекуле, в каждом моменте пространства, куда распространяется горючая смесь. Создается объемный взрыв, его еще называют вакуумным. Буквально за долю секунды полностью весь кислород выгорает в том месте, куда распространилась смесь», — объяснил Борисов.

На применение снарядов сильно влияют погодные условия. Не должно быть дождя и сильного ветра, иначе аэрозольное облако от боеприпаса не будет образовано. Эффективность боеприпаса зависит и от типа укрытия противника. Траншеи, доты и дзоты беззащитны перед термобарическим оружием. Но в последнее время Вооруженные силы Украины используют против него специальные укрытия.

«Они представляют собой большую бочку размером с вагон. Она заварена с торцов. Там есть герметическая дверь. Такая бочка зарывается под землю, и военнослужащие в случае атаки закрывают двери напрочь и пересиживают атаки», — отмечает Мощанский.

Заряженные термобарическим боеприпасом противотанковые комплексы могут уничтожать легкобронированную технику и строения. Боеприпас огнемета «Шмель» сопоставим по огневой мощи с артиллерийским снарядом, только весит он всего 11 кг и управляется одним бойцом.

Впервые «Шмель» применили еще во время войны в Афганистане. С его помощью советские солдаты выжигали боевиков из укрытий, уничтожали расчеты в ущельях и складках местности. Огнемет позволил изменить тактику десантников. Если раньше огневые точки приходилось штурмовать несколько суток с большими потерями, то теперь их подавляли одним выстрелом.

Термобарические боеприпасы также применяются в виде снарядов для гранатомета, как одноразовых, так и многозарядных. Они применяются в условиях городских боев. Также существуют реактивные штурмовые гранаты, в которых термобарическое воздействие сочетается с кумулятивным.