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Названо самое мощное неядерное оружие России

Эксперты рассказали о способах применения термобарических снарядов в Российской армии
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Термобарические боеприпасы прочно вошли в арсенал Российской армии. Оружие, которое называют самым мощным неядерным, имеет множество способов применения и всегда производит разрушительный эффект. Обо всех особенностях его использования рассказывает «Совбез».

На вооружении ТОС-2 («Тосочка») состоят термобарические снаряды. Взрыв каждого из них в нескольких метрах от человека становится фатальным. Снаряд выжигает кислород, поэтому даже на значительном расстоянии от эпицентра можно погибнуть от удушья.

«Образуется сильный перепад давления, ударная волна и температура в 3 тыс. градусов. На этом участке всё практически сгорает. Мелкие сосуды и тонкие полостные органы человека лопаются. В такой температуре он сгорает», — пояснил военный историк Илья Мощанский.

ТОС-2 является вторым поколением тяжелой огнеметной системы. Ее главное отличие от предшественника — колесное шасси автомобиля «Урал» повышенной проходимости. Пусковая установка перезаряжается автоматически, без помощи транспортно-заряжательной машины. Но у машины есть свои недостатки — малая дальность стрельбы и слабая броня.

«Уязвимость у этой системы, конечно же, большая. Тем более, если мы говорим о современной войне, которая характеризуется применением беспилотников. Они полностью контролируют небо на переднем крае линии боевого соприкосновения, так что выдвинуться незаметно сложно», — отмечает военный эксперт Тимофей Борисов.

Российские военные придумали способы защиты такой техники. ТОС-2 выстреливает не весь боезапас, а три-четыре снаряда, после чего быстро уезжает. При такой тактике разведка не успевает засечь технику и уничтожить ее ответным огнем.

«ТОС-2 может применять различные боеприпасы — как старые неуправляемые ракеты от «Солнцепека», так и новые снаряды, у которых площадь и дальность поражения существенно возросли. Это позволяет держать машину на большем удалении от линии боевого соприкосновения», — рассказал автор «Совбеза» Игорь Шевчук.

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Термобарическими боеприпасами можно также заряжать реактивную систему залпового огня «Смерч». Она способна выпустить 12 ракет за 40 секунд. Взрыв каждой создает мертвую зону диаметром 25 м.

«Фактически взрыв происходит в каждой молекуле, в каждом моменте пространства, куда распространяется горючая смесь. Создается объемный взрыв, его еще называют вакуумным. Буквально за долю секунды полностью весь кислород выгорает в том месте, куда распространилась смесь», — объяснил Борисов.

На применение снарядов сильно влияют погодные условия. Не должно быть дождя и сильного ветра, иначе аэрозольное облако от боеприпаса не будет образовано. Эффективность боеприпаса зависит и от типа укрытия противника. Траншеи, доты и дзоты беззащитны перед термобарическим оружием. Но в последнее время Вооруженные силы Украины используют против него специальные укрытия.

«Они представляют собой большую бочку размером с вагон. Она заварена с торцов. Там есть герметическая дверь. Такая бочка зарывается под землю, и военнослужащие в случае атаки закрывают двери напрочь и пересиживают атаки», — отмечает Мощанский.

Заряженные термобарическим боеприпасом противотанковые комплексы могут уничтожать легкобронированную технику и строения. Боеприпас огнемета «Шмель» сопоставим по огневой мощи с артиллерийским снарядом, только весит он всего 11 кг и управляется одним бойцом.

Впервые «Шмель» применили еще во время войны в Афганистане. С его помощью советские солдаты выжигали боевиков из укрытий, уничтожали расчеты в ущельях и складках местности. Огнемет позволил изменить тактику десантников. Если раньше огневые точки приходилось штурмовать несколько суток с большими потерями, то теперь их подавляли одним выстрелом.

Термобарические боеприпасы также применяются в виде снарядов для гранатомета, как одноразовых, так и многозарядных. Они применяются в условиях городских боев. Также существуют реактивные штурмовые гранаты, в которых термобарическое воздействие сочетается с кумулятивным.

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