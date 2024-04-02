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Американцы объяснили свое желание переехать в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Отмена российской культуры в мире не стала препятствием для американцев, которые захотели переехать в Россию. Почему они на это решились и как хотят привезти с собой больше соотечественников, выясняли «Самые шокирующие гипотезы».

«Происходит вовсе невероятное. Недавно граждане США обратились к российским властям с просьбой оказать помощь в переезде в Россию. По подсчетам, эмигрировать в Россию из США готовы около одного миллиона американцев», — рассказал автор программы Игорь Прокопенко.

Одним из тех, кто оставил США, стал блогер Джозеф Роуз. Он переехал к российской жене чуть больше года назад.

«Смотрю на всё свежим взглядом. <…> Я не знал, что будут санкции. Я догадывался, что мир изменится. С тех пор я смог увидеть, что за страна Россия. Свежим взглядом, со своей точки зрения я вижу, что есть факторы, которые делают Россию продуктивной. Это семейные ценности. С точки зрения миграции, того, кто должен сюда приехать, мне кажется, что Россию надо поддерживать, чтобы сохранять ее сильной», — сказал Роуз.

Еще в 2006 году в Россию переехал журналист из Огайо Тим Керби. Вместе с Роузом они взялись за реализацию проекта по созданию деревни для американских семей, планирующих переезд в Россию.

«Идея в том, чтобы взять этот огромный кусок земли и создать поселение для людей из англоговорящих стран, рассчитанное на 200 семей. Здесь идеальная зимняя сказка, о чем-то таком и писал Пушкин. Правда, небо у него было голубое, но я и так счастлив», — рассказал один из американцев.

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За последние годы российские паспорта получили актер Стивен Сигал, боксер Кевин Джонсон, сноубордист Вик Уайлд, боец ММА Джефф Монсон. Последний заявил, что переехал в Россию из-за того, что на Западе говорят много неправды о стране.

«Большинство русских ставят нужды своей семьи и своих близких выше материальных выгод. Так что это урок номер один, который Россия может преподать Америке. Там людей беспокоит, сколько стоит школа, университет, медицинское страхование. Для них деньги и бизнес важнее нужд обычных людей», — рассказал Монсон.

По словам политолога Александра Андрианова, иностранцы переезжают в Россию из-за несогласия с политикой в своих странах, которая не соответствует их собственным ценностям.

«Много спортсменов из-за рубежа, которые в нашей страны побывали, искренне в нее влюбились, они остаются здесь жить. Они получают российское гражданство и отказываются от паспортов своих стран, потому что они понимают, что им здесь хорошо. Им чужды западные ценности. Нормальных спортсменов это раздражает», — сказал эксперт.

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