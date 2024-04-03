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Почти 80% работодателей готовы принять на работу выпускников онлайн-курсов
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Почти 80% работодателей готовы принять на работу выпускников онлайн-курсов

Опрос: 77% работодателей готовы принять на работу выпускников онлайн-курсов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, как российские работодатели относятся к выпускникам онлайн-курсов. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 3 апреля.

57% российских работодателей нейтрально относятся к онлайн-курсам для получения профессии. Причем 33% уверены, что есть как хорошие варианты, так и не очень, а 24% думают, что результат зависит от самого человека и его навыков. 30% видят в таком формате только положительные черты, ведь это отличная возможность начать путь в профессии. Лишь 13% респондентов не уверены, что на онлайн-курсах дают хорошее образование.

При этом 77% опрошенных готовы принять выпускников онлайн-курсов на работу. Среди них 38% поделились, что такой вариант возможен, если кандидат хорошо покажет себя на собеседовании. 23% представителей бизнеса так поступят, если будет успешно выполнено тестовое задание. 16% готовы принять выпускников онлайн-курсов только на стажировку. 23% участников исследования не думают, что сработаются с такими сотрудниками.

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Чаще всего среди выпускников онлайн-курсов ищут менеджеров по продажам (47%), на втором месте находятся HR-специалисты (24%), на третьем — маркетологи (18%). Еще популярны SMM-менеджеры (16%) и аналитики (16%). Также опрошенные работодатели благосклонно относятся к разработчикам и тестировщикам (10%). Реже они обращают внимание на выпускников курсов по финансам и инвестициям (4%), бизнесу и управлению (3%). 29% респондентов выбрали вариант «Другое», где выразили свою заинтересованность в рабочих и бухгалтерах.

«Главными критериями приема на работу являются наличие навыков и практика, а место, где соискатель получил образование,— на онлайн-курсах или в классическом учебном заведении, — носит скорее второстепенный характер. Для многих представителей бизнеса ключевым фактором является проактивность и клиентоориентированность сотрудника. Однако всегда остается неизменным, что без практики нельзя добиться хорошего результата. Если работодатель берет выпускника онлайн-курса, он должен быть готов обучать сотрудника практическим навыкам, которые онлайн-формат не дает», — сказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков.

1 апреля «Известия» писали со ссылкой на сервис «Работа.ру» об апрельском рейтинге самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей. В частности, в Сочи ищут специалиста по недвижимости с зарплатой от 500 тыс. до 1 млн рублей. Столько же готовы платить руководителю рекламного отдела в Москве.

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