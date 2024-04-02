Опрос показал нежелание поляков переходить на евро

Почти 70 % поляков не хотят, чтобы их страна присоединилась к еврозоне. Об этом сообщил 2 апреля новостной сайт Euractiv, ссылаясь на результаты опроса, проведенного компанией United Surveys.

Опрос показал, что 66,8% поляков предпочли бы сохранить злотый, а не переходить на евро, и почти половина «определенно против» вступления в еврозону. Только 27,3 % поддерживают введение европейской валюты.

Вступление в еврозону продолжает пользоваться относительно низкой поддержкой среди поляков спустя 20 лет после вступления страны в ЕС. Поляки особенно обеспокоены возможным ростом цен на основные товары и зависимостью налогово-бюджетной политики от решений, принимаемых в Брюсселе, говорится в исследовании.

На данный момент Польша не может присоединиться к еврозоне, поскольку не соответствует критериям, включая стабильность цен, устойчивость государственных финансов, стабильность обменного курса и долгосрочных процентных ставок, отмечает Euractiv. Только семь стран ЕС сохранили свои национальные валюты: Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.

Еще в мае 2019 года лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна не будет менять свою национальную денежную единицу — польский злотый — на евро до тех пор, пока экономика страны не достигнет уровня Германии. По его словам, экономические потрясения, которые часто происходят в условиях рынка, «касаются Польши в относительно небольшой степени» именно благодаря злотому.