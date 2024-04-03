Диетолог дала советы по борьбе с весенним гиповитаминозом

Многие жители России весной сталкиваются с недостатком витаминов, или, по-научному, гиповитаминозом. О том, каких витаминов организму не хватает весной, откуда их взять и от каких привычек лучше всего отказаться, чтобы избежать их большего дефицита, «Известиям» 3 апреля рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

Она отметила, что витамины не имеют накопительного свойства, их запасы в организме быстро заканчиваются. Весной организм испытывает наибольший дефицит жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К), витаминов группы В и витамина С.

Витамин А, по ее словам, содержится в жирных животных продуктах, таких как сливочное масло, печень рыбы, а также в зеленых салатных листьях — шпинате, укропе, луке, — во фруктах и овощах оранжевого цвета. Витамин D можно получить из желтков яиц, молока, рыбы и на солнце, принимая солнечные ванны. Витамин Е содержится в семечках, орехах, растительных маслах, в ряде овощей (брокколи, болгарском перце, авокадо), яичном желтке.

Витамином К богаты все зеленые овощи, которые обязательно должны быть в рационе питания в весенний период (шпинат, брокколи, салатная зелень, лук, бобовые, крапива, первые побеги трав). Во избежание дефицита витамина В врач рекомендовала не исключать из своего питания цельнозерновые крупы, бобовые, хлеб (ржаной, цельнозерновой, бездрожжевой, с добавлением семян) и яйца. Витамин С является самым чувствительным к длительному хранению и быстро разрушается при приготовлении продуктов. Содержится преимущественно в растительной пище — ягодах смородины, шиповника, в цитрусовых, киви, листовой зелени, разных видах капусты.

«Без пересмотра и изменений образа жизни невозможно полноценно решить проблему гиповитаминоза — сами по себе витаминные добавки работать не будут, организм в таком случае просто не сможет их полноценно усваивать», — отметила Мещерякова.

Поэтому, по ее словам, чтобы организм был меньше подвержен дефициту витаминов и дальнейшему гиповитаминозу, следует отказаться от определенных привычек. И первая из них — переедание.

«Зимой нам холодно, мы налегаем на более жирные блюда и горячие напитки (непременно с чем-то сладким). Зачастую это приводит к перееданию. Весной важно пересмотреть эту привычку, чтобы избежать набора лишнего веса и зашлакованности организма. Зашлакованный организм не сможет эффективно усвоить все поступающие с полезными продуктами витамины и минералы. Именно поэтому существуют практики весеннего очищения, постов, детоксов, чтобы разгрузить свой желудочно-кишечный тракт, наладить перистальтику кишечника и работу всех органов детоксикации и выведения», — объяснила диетолог.

Также она рекомендовала отказаться от избыточного употребления кофе, которое в больших количествах (более двух чашек в день) обезвоживает организм, выводя вместе с жидкостью большое количество минералов и водорастворимых витаминов (В, С). Витамины группы В дополнительно теряют свою активность за счет вступления в реакцию с компонентами кофе (танинами).

«Хроническое обезвоживание (малое потребление воды, менее 1–1,5 л в день) способствует снижению процессов метаболизма, снижает скорость и качество расщепления и усвоения качественной здоровой пищи, а значит, и содержащихся в ней полезных компонентов, таких как витамины, минералы, ферменты», — добавила специалист.

Еще одна привычка, которая, по ее словам, мешает нормальному усвоению витаминов, — это курение. Совокупно никотин влияет на многие витамины, оказывая разрушающее действие. Курение влечет за собой полное разрушение витамина С (лишь малая поступающая часть попадает в ткани), снижает усвоение витамина А. У курящих людей потребность в витаминах существенно выше.

Кроме того, хронический недосып и неправильный режим дня.снижают ресурсность организма. Это приводит к потере ценных компонентов, полученных организмом из сбалансированного питания.

«Весна — самое подходящее время, чтобы постепенно прививать себе новые полезные привычки как в питании, так и в образе жизни. Речь идет не только о сегодняшней весне — постепенный переход к здоровому образу жизни, внимание к собственному здоровью и сбалансированное питание работают на перспективу», — резюмировала Мещерякова.

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