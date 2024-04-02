Краснов провел встречу с представителями Генпрокуратуры Узбекистана

В Генеральной прокуратуре РФ состоялась встреча главы ведомства Игоря Краснова с его узбекистанским коллегой Нигматиллой Юлдашевым. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Мероприятие было организовано в рамках визита в Россию возглавляемой Юлдашевым делегации по приглашению генпрокурора РФ. В ходе открытия встречи Краснов напомнил об актуальности борьбы с терроризмом для обеих стран.

«Как вы знаете, 10 дней назад в Московском регионе совершена варварская террористическая атака, пострадали сотни мирных граждан. Для Узбекистана терроризм — не менее актуальная угроза. Именно поэтому важно углублять трансграничное взаимодействие в сфере пресечения актов терроризма, недопустимости вовлечения в ряды радикалов молодежи, действовать сообща и в тесной координации. Только таким образом мы сможем поставить заслон распространению идеологии террора», — сказал он.

Также генпрокурор РФ выразил сожаление в связи с тем, что в 2023 году обстоятельства не позволили Юлдашеву присоединиться к заседанию Межгоссовета по противодействию коррупции в Екатеринбурге в качестве наблюдателя. Краснов предложил рассмотреть вопрос о присоединении Генеральной прокуратуры Узбекистана к данному формату.

Помимо этого, он пригласил Юлдашева посетить в сентябре текущего года Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.

Глава Генпрокуратуры РФ дал высокую оценку доверительным дружеским отношениям и крепким рабочим связям народов России и Узбекистана и подтвердил готовность к дальнейшему взаимодействию. По итогам встречи подписана межведомственная программа сотрудничества на 2024–2025 годы.

Ранее, 20 февраля, Краснов встретился в Москве с председателем Федеральной комиссии по вопросам честности и неподкупности Ирака Хейдаром Хануном. Стороны обсудили совместные усилия по борьбе с коррупцией. Российская и иракская делегации также подписали программу сотрудничества между двумя ведомствами.