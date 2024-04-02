СМИ узнали о беспокойстве ЕС за энергетический сектор после отказа от газа из РФ

В Европе растет обеспокоенность по поводу возможного сокращения поставок сниженного природного газа (СПГ) из США и роста цен на газ после отказа от российских энергоносителей. Об этом пишет 2 апреля Politico.

Как отмечает СМИ, после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз (ЕС) и Великобритания «наперегонки» пытались заменить российский газ, поставляемый в основном по трубопроводам, морскими поставками американского СПГ. В настоящее время США поставляют в Европу почти 50% своего СПГ, хотя до начала военного конфликта этот объем составлял примерно четверть.

«ЕС сделал большую ставку на американский СПГ в 2022 году, отказавшись от дешевых российских энергоносителей, на которые он полагался в течение многих лет», — указано в материале.

Евросоюз потратил миллиарды на свою портовую инфраструктуру, построил заводы по регазификациии и подписал десятки новых контрактов с США. Однако, отмечает Politico, «теперь эти решения ставятся под сомнение»: неужели Европа променяла свою «зависимость от России на недальновидную зависимость от Соединенных Штатов?».

В преддверии выборов в ноябре президент США Джо Байден распорядился временно приостановить утверждение новых проектов по СПГ, фактически заморозив расширение экспортной инфраструктуры страны в знак солидарности с экоактивистами. В связи с этим решением «европейцы всё больше беспокоятся о сокращении поставок и росте цен», пишет издание.

Эксперт Ана Мария Яллер-Макаревич, аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа, предупредила, что, поскольку спрос на СПГ в Европе продолжает расти, ЕС необходимо избегать чрезмерной зависимости от США. В свою очередь, торговая ассоциация EuroGas направила в Белый дом письмо с призывом отменить решение, предупредив о возврате к «рекордно высоким ценам из-за сокращения поставок из России».

Между тем возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на грядущих президентских выборах может привести к расцвету производства СПГ в США, что приведет к снижению цен, но поставит под вопрос экологическую повестку Европы, отмечает Politico. Кроме того, это может означать, что континент отобрал контроль над своими энергетическими рынками у президента России Владимира Путина и просто передал его президенту Трампу.

Ранее, 29 марта, руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер отметил, что газовый кризис для Германии не миновал, а населению следует относиться к потреблению осознанно. По его словам, малый бизнес и домохозяйства уменьшили свое потребление газа на 18,3% с периода 2018–2021 годов, это можно считать успешной экономией ресурсов. Он также добавил, что зимой неопределенность сохранится, так как всегда «существует опасность того, что Россия прекратит поставки газа в Европу».

До этого, 18 марта, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» заявил, что европейские руководители будут против того, чтобы Украина запрещала транзит российского газа, так как в Евросоюзе понимают пагубность и последствия этого решения. Депутат отметил, что российский газ на сегодняшний день на 50% дешевле, чем СПГ из США и в целом является самым недорогостоящим вариантом.

Страны Европы столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса в феврале прошлого года.