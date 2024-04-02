В Госдуме сообщили, что потребность в сварщиках в 2028 году вырастет на 61%. Также будут нужны монтажники, арматурщики и водители грузовиков, сообщает телеканал «Известия». В настоящее время кадровый голод наблюдается в строительстве и ЖКХ. В Госдуме предложили создать учебные центры при предприятиях. Такая инициатива поможет привлечь больше молодых специалистов. Ранее в исследовании Best Company Award 2024 сообщалось, что студенты российских вузов хотят работать в отечественных компаниях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.