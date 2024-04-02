Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари

ФСБ России перекрыла канал контрабандной доставки с Украины в РФ взрывчатки, которую перевозили через территорию Евросоюза под видом церковных икон и утвари. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в центре общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Федеральной таможенной службой России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины транзитом через страны Европейского союза», — указано в сообщении.

Взрывчатка иностранного производства была обнаружена в партии икон при досмотре автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка», который находится в Псковской области на границе с Латвией.

Груз следовал по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. Из него извлекли 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Как уточнил начальник отдела ЭКЦ МВД России по региону Дмитрий Белоцерковский, комментарий которого приводится на кадрах ФСБ, указанным взрывчатым веществом был гексоген, количества которого хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

После обнаружения груза задержано причастное к преступлению лицо, личность которого не раскрывается. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»).

Организаторов и других соучастников преступления объявят в розыск и также привлекут к ответственности, подчеркнули в ФСБ.

В начале февраля сотрудники российской таможни обнаружили обмундирование с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ) при проверке грузового поезда, который следовал в Польшу из Китая через железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) «Забайкальск». В декларации на груз была указана рабочая и спортивная одежда. Было задержано восемь контейнеров и начаты следственные действия с участием ФСБ.