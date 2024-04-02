В Нижнекамске перехватили пытавшийся атаковать НПЗ беспилотник

Беспилотник, который пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, перехватила система радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил мэр города Рамиль Муллин.

«На сегодняшний день атака была, самолетного типа дрон. Он не взорвался, работала система РЭБ. Сегодня этот самолет обезврежен <...> Пожара нет, никаких разрушений нет, пострадавших нет», — сказал он ТАСС.

Муллин отметил, что ситуация находится под контролем властей и оперативных служб.

Ранее в этот день беспилотники атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге. По последним данным, в Елабуге пострадало семь человек, все из которых студенты. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

В пресс-службе главы республики Рустама Минниханова сообщили, что после атаки дронов технологический процесс на предприятиях нарушен не был, а глава региона оперативно получает информацию по ситуации. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются «посеять те, кто совершил это преступление».

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.