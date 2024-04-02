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За вложения в инвестиционные товарищества предложили давать налоговый вычет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В РФ предложили предоставлять вычет по налогу на прибыль для компаний, которые вкладываются в инновационные проекты через инвесттоварищества. Правительство дало положительный отзыв на такой законопроект, рассказал «Известиям» источник в кабмине (документ есть в распоряжении редакции).

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Поправки распространяются на договоры инвестиционного товарищества, которые заключены на срок от пяти лет и без права досрочного прекращения, следует из пояснительной записки к законопроекту. Через них должны осуществляться венчурные или прямые инвестиции в инновационные проекты.

Изменения нужны для стимулирования вложений в высокотехнологичные компании, что поспособствует укреплению технологического суверенитета России, сказали «Известиям» в Минфине. Там отметили, что вычет будет предоставляться из регионального бюджета.

На сайте Федеральной нотариальной палаты в реестре инвестиционных товариществ сейчас насчитывается 187 официально зарегистрированных организаций, поделился аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он добавил, что за год их число выросло на треть. Другими словами, такая форма пока не очень распространена, но набирает популярность высокими темпами, подчеркнул эксперт.

По словам аналитика, нововведение поддержит рынок венчурных инвестиций в России, который сейчас достаточно слабо развит.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Венчур, я первый: за вложения в инвесттоварищества хотят давать налоговый вычет

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