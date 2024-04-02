Венчур, я первый: за вложения в инвесттоварищества хотят давать налоговый вычет
Вложения через инвестиционные товарищества позволят бизнесу получить вычет по налогу на прибыль. Такой законопроект поддержал кабмин, выяснили «Известия». Раньше на льготу тоже можно было рассчитывать, но по другим основаниям — если деньги вкладывались в модернизацию своего предприятия или в инфраструктуру региона. Изменения притянут средства в инновационные проекты, повысят технологический суверенитет страны, а также простимулируют рынок венчурных инвестиций, считают власти.
Каковы условия получения нового налогового вычета
В России предложили предоставить вычет по налогу на прибыль для организаций, которые вкладываются в инновационные проекты через инвесттоварищества. Такой законопроект поддержало правительство, сообщил «Известиям» источник в кабмине. Там подготовили положительный отзыв на документ (есть в распоряжении редакции).
Изменения поддержали Минфин, Минэк и Минюст, но у ведомств есть к нему замечания. «Известия» обратились с вопросами в эти министерства. В последнем подтвердили, что направили свою позицию ответственному исполнителю.
Законопроект подготовили депутаты фракции «Новые люди» по поручению президента РФ Владимира Путина, говорится в пояснительной записке к документу. Глава государства распорядился укрепить технологический суверенитет страны, увеличить объемы инвестиций в акционерный капитал и высокотехнологичные компании.
Поправки в Налоговый кодекс распространяются на договоры инвестиционного товарищества (ДИТ), которые заключены на срок не менее пяти лет и без права досрочного прекращения, следует из материалов к законопроекту. По таким договорам должны осуществляться венчурные или прямые инвестиции в инновационные проекты.
Поправки нужны для стимулирования вложений в быстрорастущие высокотехнологичные компании и инновационный сектор экономики, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили, что инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) будет предоставляться из регионального бюджета. При этом субъекты смогут устанавливать право на его применение, отметили в ведомстве.
Согласно заключению правительства, нововведения приведут к выпадающим доходам региональных бюджетов. При этом источники их компенсации не определены.
Сейчас в РФ некоторые организации уже могут оформить ИНВ по налогу на прибыль. Платеж в бюджет уменьшается на сумму приобретенных основных средств (то есть имущества, участвующего в производственном процессе, — например, здания, сооружения, машины, дороги, техника), а также на объем расходов на их модернизацию.
Также перечисления в казну можно уменьшить благодаря затратам на транспортную и коммунальную инфраструктуру региона и пожертвованиям в пользу госучреждений.
В феврале Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России будут разработаны стимулирующие меры для бизнеса, который вкладывается в инфраструктурные и социальные проекты.
Зачем вводится налоговый вычет на вложения через инвестиционные товарищества
Введение налогового вычета за вложения через инвесттоварищества поспособствует созданию региональных венчурных фондов и увеличит приток денег в малые технологические компании, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В январе Минэк подготовил поправки об изменении формата инвестиционных товариществ в РФ. Реформа предполагает право привлекать в них физлиц и инвестфонды (сейчас можно только юрлиц). В ведомстве рассчитывают, что изменения позволят расширить число участников таких объединений. А это, в свою очередь, будет стимулировать рынок венчурных и прямых инвестиций.
— Налоговый вычет на прибыль предоставляется для увеличения инвестиционной привлекательности определенных финансовых вложений, так как увеличивает фактический доход от них, — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
По словам эксперта, нововведение поддержит рынок венчурных инвестиций в России, который по сравнению с некоторыми странами достаточно слабо развит.
На сайте Федеральной нотариальной палаты в реестре инвестиционных товариществ сейчас насчитывается 187 официально зарегистрированных организаций, поделился эксперт. По его словам, на февраль 2023-го их было 140, то есть за прошлый год их количество выросло на треть. Иными словами, такая форма пока не очень распространена, но набирает популярность высокими темпами, отметил Владимир Чернов.
Примеры таких товариществ — «Фонд развития ветроэнергетики», «Фонд развития московского транспорта», «Российско-китайский фонд агропромышленного развития», перечислила государственный налоговый инспектор, член совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.
Эксперт уверена, что распространение налогового вычета на инвесттоварищества позволит стимулировать бизнес больше вкладываться в инновационные проекты, а это ускорит импортозамещение в России.