Венчур, я первый: за вложения в инвесттоварищества хотят давать налоговый вычет

Вложения через инвестиционные товарищества позволят бизнесу получить вычет по налогу на прибыль. Такой законопроект поддержал кабмин , выяснили «Известия». Раньше на льготу тоже можно было рассчитывать, но по другим основаниям — если деньги вкладывались в модернизацию своего предприятия или в инфраструктуру региона. Изменения притянут средства в инновационные проекты, повысят технологический суверенитет страны, а также простимулируют рынок венчурных инвестиций, считают власти .

Каковы условия получения нового налогового вычета

В России предложили предоставить вычет по налогу на прибыль для организаций, которые вкладываются в инновационные проекты через инвесттоварищества . Такой законопроект поддержало правительство, сообщил «Известиям» источник в кабмине. Там подготовили положительный отзыв на документ (есть в распоряжении редакции).

Изменения поддержали Минфин, Минэк и Минюст, но у ведомств есть к нему замечания. «Известия» обратились с вопросами в эти министерства. В последнем подтвердили, что направили свою позицию ответственному исполнителю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Законопроект подготовили депутаты фракции «Новые люди» по поручению президента РФ Владимира Путина, говорится в пояснительной записке к документу. Глава государства распорядился укрепить технологический суверенитет страны, увеличить объемы инвестиций в акционерный капитал и высокотехнологичные компании .

Поправки в Налоговый кодекс распространяются на договоры инвестиционного товарищества (ДИТ), которые заключены на срок не менее пяти лет и без права досрочного прекращения, следует из материалов к законопроекту. По таким договорам должны осуществляться венчурные или прямые инвестиции в инновационные проекты .

Справка «Известий» Инвесттоварищество — это объединение нескольких предприятий для того, чтобы вместе заниматься инвестиционной деятельностью и получать с нее прибыль. Между участниками заключается специальный договор, который регулирует их права и обязанности. Каждый товарищ обязан вносить свой вклад в общее дело, прибыль распределяется пропорционально вложениям. Число участников — не больше 50. Такое партнерство не создает новое юрлицо, поэтому свои налоги организации платят сами. ДИТ задумывался как подобие зарубежных ограниченных партнерств. Вступая в них, инвестор рискует по минимуму, даже если вкладывается в стартапы.

Поправки нужны для стимулирования вложений в быстрорастущие высокотехнологичные компании и инновационный сектор экономики, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина . Там добавили, что инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) будет предоставляться из регионального бюджета. При этом субъекты смогут устанавливать право на его применение, отметили в ведомстве.

Согласно заключению правительства, нововведения приведут к выпадающим доходам региональных бюджетов. При этом источники их компенсации не определены.

Сейчас в РФ некоторые организации уже могут оформить ИНВ по налогу на прибыль. Платеж в бюджет уменьшается на сумму приобретенных основных средств (то есть имущества, участвующего в производственном процессе, — например, здания, сооружения, машины, дороги, техника), а также на объем расходов на их модернизацию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также перечисления в казну можно уменьшить благодаря затратам на транспортную и коммунальную инфраструктуру региона и пожертвованиям в пользу госучреждений.

В феврале Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России будут разработаны стимулирующие меры для бизнеса, который вкладывается в инфраструктурные и социальные проекты.

Зачем вводится налоговый вычет на вложения через инвестиционные товарищества

Введение налогового вычета за вложения через инвесттоварищества поспособствует созданию региональных венчурных фондов и увеличит приток денег в малые технологические компании , говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В январе Минэк подготовил поправки об изменении формата инвестиционных товариществ в РФ. Реформа предполагает право привлекать в них физлиц и инвестфонды (сейчас можно только юрлиц). В ведомстве рассчитывают, что изменения позволят расширить число участников таких объединений. А это, в свою очередь, будет стимулировать рынок венчурных и прямых инвестиций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Налоговый вычет на прибыль предоставляется для увеличения инвестиционной привлекательности определенных финансовых вложений, так как увеличивает фактический доход от них, — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По словам эксперта, нововведение поддержит рынок венчурных инвестиций в России, который по сравнению с некоторыми странами достаточно слабо развит.

На сайте Федеральной нотариальной палаты в реестре инвестиционных товариществ сейчас насчитывается 187 официально зарегистрированных организаций , поделился эксперт. По его словам, на февраль 2023-го их было 140, то есть за прошлый год их количество выросло на треть . Иными словами, такая форма пока не очень распространена, но набирает популярность высокими темпами, отметил Владимир Чернов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Примеры таких товариществ — «Фонд развития ветроэнергетики», «Фонд развития московского транспорта», «Российско-китайский фонд агропромышленного развития», перечислила государственный налоговый инспектор, член совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.