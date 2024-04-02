Конгрессмен указал на необходимость для США выйти из НАТО

США должны выйти из состава НАТО, заявил 1 апреля член палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси на своей странице в соцсети Х (ранее — Twitter).

«Гавайи не подпадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты говорят, что это необходимо изменить. Я говорю: давайте выведем остальные 49 штатов», — написал он.

Гавайи не могут участвовать в договоре альянса, утверждающем принцип коллективной обороны, поскольку территория стала штатом США спустя 10 лет после того, как страна стала членом НАТО.

Ранее, 9 марта, американский сенатор от штата Юта Майк Ли заявил, что США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину. По его мнению, европейские страны — участницы НАТО не имеют права втягивать США в потенциально ядерный конфликт из-за Украины.

До этого, 28 февраля, к выходу из НАТО и Евросоюза призывали во Франции. Лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил США покинуть НАТО и ЕС. Он отметил, что заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «грядущей войне» с Россией безумно, а чтобы защитить мир от безумия, нужно выйти из всех сообществ.