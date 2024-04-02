Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в Японское море
Интернет и технологии
Маск заявил о риске гибели человечества из-за ИИ с вероятностью 10–20%
Происшествия
Губернатор сообщил о режиме воздушной опасности в Липецкой области
Происшествия
Пассажиры рейса Египет – Самара пожаловались на невозможность приземлиться из-за тумана
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном повторении аномально жаркого лета
Мир
В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
Авто
Названа стоимость «переобувки» автомобиля в Москве
Происшествия
Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью БПЛА
Мир
В Европарламенте подсчитали сумму ежегодных расходов Германии на украинских беженцев
Мир
В Госдепе США обеспокоились отказом РФ от санкций против КНДР
Общество
Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры введут в этом году
Мир
Глава МИД Молдавии назвал отношения с Россией худшими за всю историю
Мир
The Guardian узнала о планах США и Британии отправлять ядерные отходы в Австралию
Мир
Россия развернула на Голанских высотах дополнительный пост военной полиции
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Общество
Минтранс попросили запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Ученые нашли механизм превращения микробов в супербактерии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты из НИИ физико-химической биологии (ФХБ) имени А.Н. Белозерского МГУ изучили один из молекулярных процессов, который лежит в основе создания супербактерий — микробов, которые в результате мутаций стали неуязвимы для антибиотиков.

Клетки-киллеры: в России создали уникальный метод лечения рака
Он поможет в борьбе со множественной миеломой

Исследования проводились с помощью молекул SkQ, также известных как Ионы Скулачева. Они легко проникают сквозь клеточную мембрану и могут доставить в клетку активные вещества. В настоящее время их используют для создания средств, защищающих от старения, но также они обладают и мощным антимикробным эффектом.

«Оказалось, молекулы SkQ справляются со всеми патогенами, кроме тех, у которых имеется особая белковая система — помпа множественной лекарственной устойчивости AcrAB-TolC. Бактерии используют ее для выведения частиц антибиотика из организма», — сообщил «Известиям» старший научный сотрудник Лаборатории биологически свободного окисления НИИ ФХБ Павел Назаров.

По словам ученого, в ходе исследований выяснилось, что при взаимодействии с SkQ погибают все грамположительные микробы (в том числе возбудители туберкулеза, бронхита, пневмонии и менингита) и большинство грамотрицательных. Выжить удается лишь тем бактериям, которые обладают помпой AcrAB-TolC.

В ходе дальнейшей работы ученые намерены синтезировать вещества, которые будут способны обойти эту защиту, и наработки для этого в институте уже сделаны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, в 10:00

Находка для иона: ученые вскрыли механизм защиты супербактерий

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024