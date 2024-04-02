Ученые нашли механизм превращения микробов в супербактерии

Специалисты из НИИ физико-химической биологии (ФХБ) имени А.Н. Белозерского МГУ изучили один из молекулярных процессов, который лежит в основе создания супербактерий — микробов, которые в результате мутаций стали неуязвимы для антибиотиков.

Исследования проводились с помощью молекул SkQ, также известных как Ионы Скулачева. Они легко проникают сквозь клеточную мембрану и могут доставить в клетку активные вещества. В настоящее время их используют для создания средств, защищающих от старения, но также они обладают и мощным антимикробным эффектом.

«Оказалось, молекулы SkQ справляются со всеми патогенами, кроме тех, у которых имеется особая белковая система — помпа множественной лекарственной устойчивости AcrAB-TolC. Бактерии используют ее для выведения частиц антибиотика из организма», — сообщил «Известиям» старший научный сотрудник Лаборатории биологически свободного окисления НИИ ФХБ Павел Назаров.

По словам ученого, в ходе исследований выяснилось, что при взаимодействии с SkQ погибают все грамположительные микробы (в том числе возбудители туберкулеза, бронхита, пневмонии и менингита) и большинство грамотрицательных. Выжить удается лишь тем бактериям, которые обладают помпой AcrAB-TolC.

В ходе дальнейшей работы ученые намерены синтезировать вещества, которые будут способны обойти эту защиту, и наработки для этого в институте уже сделаны.

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Находка для иона: ученые вскрыли механизм защиты супербактерий