В Индонезии высказались по поводу вступления в БРИКС
Индонезия по-прежнему рассматривает возможность присоединиться к БРИКС даже после президентских выборов в феврале 2024 года. Об этом «Известиям» рассказали в диппредставительстве Джакарты в Москве.
«Индонезия всё еще рассматривает возможность присоединения к БРИКС. Мы признаем важность и огромный потенциал БРИКС как группы стран с быстроразвивающейся экономикой, поэтому Индонезия поддерживает хорошие отношения и расширяет экономическое сотрудничество со всеми странами БРИКС. Что касается подачи заявки, мы внимательно следим за развитием ситуации, в том числе внутри самого БРИКС», — заявили в посольстве Индонезии.
В дипмиссии отметили, что сейчас Индонезия участвует в рамках форума БРИКС+ и намерена продолжить это взаимодействие. Формат полноценного вступления в группу, то есть в качестве полноправного члена или государства-партнера, еще рассматривается.
С 1 января к БРИКС присоединились Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Эфиопия.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Джакартография: Индонезия после выборов рассматривает вступление в БРИКС