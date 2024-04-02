Джакартография: Индонезия после выборов рассматривает вступление в БРИКС

После президентских выборов, прошедших в феврале, Индонезия по-прежнему рассматривает возможность вступления в БРИКС, сказали «Известиям» в посольстве страны в Москве. При этом Джакарта следит за развитием событий, в том числе внутри самой структуры. По мнению экспертов, Индонезия пытается сохранить нейтралитет: с одной стороны, отдавая приоритет АСЕАН вместо проамериканского QUAD и в то же время не желая разворачиваться в сторону Китая. При этом в январе Джакарта подала заявку в ОЭСР — своеобразный противовес БРИКС.

Индонезия по-прежнему заинтересована в БРИКС

Вступление Индонезии в БРИКС (до 2024 года экономическое объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, с 1 января к нему подключились Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Эфиопия) обсуждается последние десять лет. Власти страны неоднократно высказывались об интересе к структуре, однако с официальными заявлениями не спешили. В августе 2023 года Индонезия приняла участие в 15-м саммите БРИКС в ЮАР, на котором страны-основатели приняли историческое решение о расширении. Помимо саммита руководства стран-членов в Йоханнесбурге также прошла встреча в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которую пригласили партнеров группы и потенциальных членов, в том числе Индонезию. Ожидалось, что Джакарта окончательно определится со своей позицией в начале 2024 года, но этого не произошло.

Однако Индонезия по-прежнему рассматривает возможность вступить в БРИКС даже после президентских выборов в феврале 2024 года, об этом «Известиям» заявили в диппредставительстве Джакарты в Москве.

— Индонезия всё еще рассматривает возможность присоединения к БРИКС. Мы признаем важность и огромный потенциал БРИКС как группы стран с быстроразвивающейся экономикой, поэтому Индонезия поддерживает хорошие отношения и расширяет экономическое сотрудничество со всеми странами БРИКС. Что касается подачи заявки, мы внимательно следим за развитием ситуации, в том числе внутри самого БРИКС, — сказали в посольстве Индонезии.

Кроме того, еще не решен вопрос о формате присоединения, отметили в дипмиссии. Это может быть либо полноправное членство, либо статус государства-партнера — такая категория позволяет всем желающим странам сотрудничать с БРИКС. Ее разработкой сейчас занимается Россия, председательствующая в 2024 году в группе. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью «Известиям», что решение о введении новой категории готовится к саммиту БРИКС в Казани, который пройдет осенью 2024 года. «В очереди стоит около 30 государств», — добавил министр.

— Что касается полноправного членства, этот вопрос всё еще находится на тщательном рассмотрении. На данный момент Индонезия участвует в рамках форума БРИКС+ и продолжит это взаимодействие, — добавили в посольстве.

Джакарту пока вполне устраивает формат БРИКС+, подчеркивает научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИКСА РАН Павел Шатерников.

— Очевидных выгод от членства в самом БРИКС для нее не наблюдается. С другой стороны, вступление в БРИКС может стать первым международным имиджевым шагом нового президента — Прабово Субианто, который продемонстрирует независимый курс страны. В перспективе Индонезию может заинтересовать валюта БРИКС, так как это шаг к независимости от доллара, а значит, одновременно и шаг к укреплению суверенитета страны, — заметил эксперт.

И такой сценарий вполне может реализоваться. Еще на посту министра обороны Прабово Субианто заявлял о возможной экономической выгоде БРИКС для страны. «Мы входим в G20, мы также являемся частью АСЕАН и частью АТЭС. Если это будет выгодно с точки зрения наших экономических интересов, то почему бы нам не присоединиться к БРИКС?» — сказал он за три месяца до выборов.

По мнению ряда экспертов, экономических выгод для Джакарты достаточно. Они появляются за счет эксклюзивного сотрудничества между членами БРИКС в области экономики, торговли, валютной стабильности, двусторонних и многосторонних кредитов, сказал «Известиям» управляющий директор Национального координационного центра международного делового сотрудничества Евгений Думалкин.

— Есть по крайней мере три потенциальных преимущества — это рост экспорта и импорта с существующих и новых рынков, увеличение прямых иностранных инвестиций, а также источников финансирования государственного и частного секторов. Индонезийская рупия также будет более стабильной на фоне риска валютных колебаний, особенно с введением расчетов в местных валютах, принятых странами — членами БРИКС, — сказал он.

Широкие финансовые возможности даст Новый банк развития, созданный странами — членами БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов, обратил внимание эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой. Содействие БРИКС окажется полезным в освоении природных ископаемых, развитии горнорудной промышленности и экспорте сырья. Присоединение крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии будет выгодно и странам — членам БРИКС.

Стоит отметить, что Индонезия — крупнейший в мире экспортер пальмового масла и угля. Кроме того, рост ВВП Индонезии стал одним из самых высоких в 2023 году — он составил 5%.

Джакарта пытается сохранить нейтралитет

В начале августа 2023 года глава МИД ЮАР Наледи Пандор опубликовала список стран, которые, по ее данным, официально подали заявку в БРИКС. В нем оказалось 23 государства, в том числе и Индонезия. Позже в этом же месяце индонезийская коллега Пандор Ретно Марсуди заявила, что никаких официальных запросов не было. Она отметила, что Индонезия всё еще анализирует преимущества вступления в объединение.

Такая выжидательная позиция говорит о том, что Джакарта, вероятно, оценивает не только экономические выгоды, но и геополитическую обстановку. Прежде всего потому, что Индонезия пытается сохранять политический нейтралитет и предпочитает не присоединяться к блокам и альянсам.

— Например, США были бы рады видеть Индонезию в своих оборонных форматах QUAD или AUKUS, но в Джакарте заинтересованы сохранять асеановскую нейтральность. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос, как Индонезия будет совмещать БРИКС с проамериканским форматом экономического сотрудничества — Индо-Тихоокеанской экономической структурой (IPEF), — обратил внимание Павел Шатерников.

С другой стороны, Индонезия не спешит падать и в «китайские объятия» — в мире БРИКС считают скорее китайским, нежели российским проектом, рассуждает эксперт. Это говорит о том, что Индонезии выгодно взаимодействовать с БРИКС, но невыгодно становиться его полноправным членом.

— В условиях глобального противостояния Запада и Востока присоединение Индонезии к альянсу будет воспринято со стороны США и их союзников как политический разворот в сторону Китая. Политическая идентичность страны, которая позиционирует себя как глобального независимого игрока, пострадает. По сообщениям индонезийской прессы, некоторые ключевые члены кабинета министров республики не поддержали вступление страны в БРИКС, — объясняет Александр Рудой.

При этом в январе 2024 года Индонезия подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Пока большинство стран в ней представляют коллективный Запад, а сама организация в каком-то смысле считается «антагонистом» БРИКС. На этом фоне Индонезия в конечном итоге вообще может отказаться от идеи вступить в БРИКС. Так, например, сделала Аргентина. В конце декабря 2023 года Буэнос-Айрес официально отказался от членства в БРИКС из-за внешнеполитического курса страны, который избрал новый президент. В частности, Хавьер Милей в своей предвыборной кампании заявлял, что не намерен развивать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, а в качестве приоритетного союзника выбрал США.

Все эти факты свидетельствуют о том, что Индонезия продолжает вести прагматичную внешнюю политику, направленную в первую очередь на отстаивание своих интересов. В условиях текущей политической турбулентности этот курс, скорее всего, сохранится, подчеркнул Александр Рудой.