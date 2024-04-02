В Госдепе США обеспокоились отказом РФ от санкций против КНДР

США обеспокоены отказом России и Китая продлевать санкции Совета Безопасности (СБ) ООН против КНДР. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга в понедельник, 1 апреля.

«[США] весьма обеспокоены. Жаль, что Россия и Китай приняли решение использовать право вето», — подчеркнул он.

В ходе голосования за предоставленный Вашингтоном проект резолюции о продлении до 30 апреля 2025 года работы экспертов, курирующих санкции против КНДР, Россия воспользовалась правом вето. Китай воздержался от голосования. По предположению Миллера, Москва сделала такой шаг, поскольку у нее заключена некая «сделка» с Пхеньяном.

При это США заявили продолжать с единомышленниками работать над санкций в отношении КНДР, несмотря на позицию РФ.

«Несмотря на сегодняшнее вето и воздержание [от голосования], все резолюции Совета Безопасности и меры ООН в связи с незаконной программой КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет остаются в силе», — заявил Миллер, пообещав всеми силами противостоять угрозе КНДР.

Ранее, 29 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил введение Россией вето на этот проект резолюции. По его словам, такая позиция больше соответствует интересам России.

Тогда же заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд выразил разочарование данным шагом российской делегации. В свою очередь, первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что Вашингтон не имеет права поучать другие страны и критиковать их за принятые решения, поскольку американские дипломаты сами четырежды блокировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

Кроме того, Полянский указал на перепредставленность Запада в СБ ООН. Данная проблема стала очевидной после ситуации с невозможностью грамотно организовать заседание по вопросу 25-летия агрессии НАТО в Югославии, отметил он.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза 28 марта подчеркнул, что Запад во главе с США пытается удушить КНДР за счет односторонних рестрикций. Он также выразил убежденность, что в совете давно назрел мыслительный процесс по актуализации санкционного режима в отношении Пхеньяна.

До этого, 21 января, в аппарате помощников главы МИД КНДР Цой Сон Хи по итогам ее визита в Россию заявили, что страна считает сотрудничество с РФ важным элементом создания многополярного мира. Кроме того, Северная Корея высоко оценивает роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.