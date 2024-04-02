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Шанс для «Шаньси»: как Алексей Швед стал любимцем китайских болельщиков

Российский баскетболист сделал 10 трипл-даблов и вывел свою команду в плей-офф CBA
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Команда Алексея Шведа «Шаньси Лунгс» обыграла дома «Тяньцзинь» (124:117) и за два тура до конца регулярного чемпионата CBA гарантировала себе место в плей-офф. Российский баскетболист провел очередной суперматч. До 11-го трипл-дабла в сезоне не хватило всего двух подборов (18 очков, 13 передач, 8 подборов). Интересно, что наш защитник играет последние встречи с повреждением. Тренерский штаб рассчитывал поберечь ключевого игрока в матче с «Тяньцзинь», не выпуская его в первой половине, но, когда дела у команды не заладились, Алексей все-таки появился на паркете. Вторую половину он провел без замен (24 минуты), забросив сразу шесть трехочковых. Это позволило «Шаньси» одержать 25-ю победу в сезоне, а болельщики по ходу заключительной четверти скандировали «MVP!» в адрес Шведа.

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Теперь клуб из Тайюаня не опустится ниже 12-го места, которое позволяет сыграть в 1/8 финала, а в случае победы над «Бэйцзин» (2 апреля) может подняться на 11-ю строчку. Напомним, что в плей-офф чемпионата Китая первые четыре команды автоматически проходят в четвертьфинал. Клубы, занявшие места с 5-го по 12-е, проведут стадию 1/8 финала до двух побед. В прошлом сезоне «Шаньси» занял 10-е место в регулярке, но вылетел в первом раунде плей-офф от «Чжэцзян Лайонс» (0:2 — в серии). Лучший результат в истории команды — полуфинал чемпионата CBA в сезоне-2011/12.

— Алексей проводит отличный сезон в Китае, — сказал «Известиям» агент Шведа Обрад Фимич. — С небольшим бюджетом «Шаньси» вновь вышел в плей-офф CBA. Если в прошлом году основной вклад в успехи клуба из Тайюаня вносил Кей Фелдер, то в этом главным героем стал российский защитник. Швед сделал 10 трипл-даблов за регулярный чемпионат, поднял уровень китайских партнеров по команде, радует местных болельщиков яркой игрой. Сейчас у него огромная фан-база в Поднебесной. После каждой игры чемпионата Алексей по часу раздает автографы.

Также официальный представитель Шведа ответил на вопрос, есть ли у «Шаньси» желание продолжить сотрудничество с россиянином. Напомним, что в октябре прошлого года призер Олимпийских игр – 2012, чемпион Евролиги подписал контракт с китайским клубом до конца сезона-2023/24.

— Да, в «Шаньси» заинтересованы в новом контракте с Алексеем, — подчеркнул Обрад Фимич. — Есть и другие варианты в Китае. Будем разговаривать. Но пока основной акцент на том, чтобы ярко закончить этот сезон, помочь «Шаньси» забраться как можно выше в плей-офф.

Второй по передачам

Средние показатели Шведа в чемпионате Китая – 2023/24 составляют 16,3 очка (входит в топ-25 лучших снайперов), 9,5 передачи (второй результат в CBA, больше только у Сунь Минхуэ — 10,7) и 6 подборов (второй показатель в «Шаньси») в среднем за игру. При этом важно учитывать, что во время матча на паркете может находиться только один легионер. Есть исключения для команд, которые в прошлом году не попали в плей-офф. Таким клубам разрешается иметь по два легионера на площадке в третьей четверти. «Шаньси» к ним не относится. Поэтому Шведу приходится делить игровое время с Айзейей Тэйлором и Фрэнком Джексоном.

— Честно, местные ребята превзошли мои ожидания, играют хорошо, — рассказывал в интервью «Известиям» Алексей Швед. — Даже возьмем для примера «Шаньси». Молодые баскетболисты уверены в себе, не боятся атаковать, бросают, забивают. С характером, упорные. Лимит дает свой эффект. Я это четко вижу. Ребята получают много шансов. Могут ошибаться, получать опыт в конкурентной среде.

Еще один важный момент: перед переездом в КНР Швед не играл полгода из-за полученных повреждений в результате нападения в центре Москвы. Сейчас дело в отношении одного из нападавших рассматривается Пресненским районным судом Москвы.

— Конечно, слежу за игрой Алексея в Китае, — отмечал в интервью «Известиям» президент РФБ Андрей Кириленко, поигравший со Шведом в сборной, ЦСКА и «Миннесоте». — Я никогда не скрывал, что он мой любимый игрок в последние 10–12 лет. Помню, я впервые увидел его на сборе национальной команды в 2008 году. Он тогда не попал в итоговый состав, но я подумал — вот этот паренек будет играть на высочайшем уровне! Наглый, резкий, способный поймать кураж и тащить команду на себе. Один из немногих баскетболистов после Сергея Базаревича и Василия Карасева, который может играть с мячом постоянно. Взял мяч, создал момент и всё решил. Можно ли Шведу подумать о возвращении в НБА? Если он чувствует в себе силы, то почему бы и не попробовать? Швед не будет лишним ни в одном клубе НБА. Хотя годы, наверное, берут свое. В Китае с физической точки зрения ему должно быть комфортнее.

Кстати, сам Швед признавался, что китайский баскетбол совсем не похож на европейский. «Больше на НБА, хотя мы и играем по правилам ФИБА. Здесь много контакта, гораздо больше атак, высокие скорости. Гораздо выше, чем в Европе. Плюс четверть длится 12 минут, система тай-аутов, как в НБА», — отмечал Швед в интервью «Спорт-Экспрессу».

Последний матч регулярки «Шаньси» проведет 6 апреля.

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