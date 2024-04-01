Беженки с Украины столкнулись с лишением детей из-за ювенальной юстиции в Европе

Среди многих проблем, с которыми сталкиваются украинские беженки в Европе, одной из самых волнующих для них стало столкновение с ювенальной юстицией. В том, как местные власти отнимают у женщин их детей и что они предпринимают в ответ, разбирались «Самые шокирующие гипотезы».

Мигрантка из Днепра Елена Ковалева рассказала, что переехала с Украины в Германию с четырехлетним сыном. Сначала они жили в немецкой семье, а потом переехали в другое место с более комфортными условиями.

Однако вскоре мальчика забрали после доноса о том, что мать якобы плохо присматривала за ребенком. При этом знавшие семью рассказывали, что Елена старалась покупать сыну всё необходимое по мере своих возможностей.

«Когда пришли и сказали мне в глаза, что они забирают сына, я спросила, где документы? Как так? Не может такого быть, что вы забираете часть меня. Да, может, в этой стране это случилось», — сказала Ковалева.

Беженку вызвали в суд, который установил, что она может видеться с родным сыном один раз в восемь месяцев. Позднее состоялось еще одно заседание, на котором были приостановлены родительские права Елены. После того как она расплакалась перед судьей, ей рекомендовали встать на учет в немецкой психиатрической клинике, иначе ее бы заставили лечь в больницу без права выхода из палаты.

«Ребенок у нас, но вы его не увидите, не услышите, а его фотографии есть только по имейлу. Я получила четыре фотографии, и одну из них прикрепила на свой рюкзак. Кляуза была, внимание, от нашей семьи, с которой мы жили», — рассказала Елена.

Теперь она при встрече с русскоговорящими женщинами рассказывает им, как у нее отняли ребенка. По словам автора программы Игоря Прокопенко, только в Германии подобных случаев бывает около 80 в год.

«Судьбу украинских детей по логике немецких судей должны решать не родные мамы, а чужие дяди, и это неспроста, поскольку украинских малышей часто отдают кому угодно, только не родным семьям», — отмечает он.

В интернете можно найти множество видеообращений женщин, в которых они рассказывают, как приехали из разных городов Украины и лишились своих детей в странах Европы из-за ювенальной юстиции. Всем им приходится при этом доказывать, что их истории подлинные, а не фейковые. Тем же, кто сохранил детей, нередко приходится сталкиваться с более жесткими требованиями и сокращениями пособий.