Российские таможенники не дали незаконно вывезти в Казахстан табун лошадей

Мобильная группа Самарской таможни на атомобильном пункте пропуска «Орск» не позволила незаконно вывезти в Казахстан 20 лошадей. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«20 животных остановила мобильная группа Самарской таможни в пункте пропуска «Орск». У перевозчика не было ветеринарных сертификатов и документов на перевозку», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Лошади были переданы сотрудникам Россельхознадзора. Позже животных вернули в Башкортостан.

Отмечается, что перевозчик был привлечен к административной ответственности.

В феврале российские таможенники задержали в Кингисеппском районе Ленинградской области женщину, которая пыталась провезти через границу с Эстонией 200 моделей человеческих эмбрионов. Партия была признана коммерческой, однако декларации не было. В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»).