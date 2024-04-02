Реклама
Прямой эфир
Мир
Сотни протестующих вышли на улицы Тегерана после удара ЦАХАЛ по консульству Ирана
Интернет и технологии
Маск заявил о риске гибели человечества из-за ИИ с вероятностью 10–20%
Происшествия
Губернатор сообщил о режиме воздушной опасности в Липецкой области
Происшествия
Пассажиры рейса Египет – Самара пожаловались на невозможность приземления из-за тумана
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном повторении аномально жаркого лета
Мир
В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
Авто
Названа стоимость «переобувки» автомобиля в Москве
Происшествия
Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью БПЛА
Мир
В Европарламенте подсчитали сумму ежегодных расходов Германии на украинских беженцев
Мир
В Госдепе США обеспокоились отказом РФ от санкций против КНДР
Общество
Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры введут в этом году
Мир
Глава МИД Молдавии назвал отношения с Россией худшими за всю историю
Армия
Рядовой Закиров вскрыл группу диверсантов ВСУ и вовремя ее обезвредил
Мир
Россия развернула на Голанских высотах дополнительный пост военной полиции
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Общество
Минтранс попросили запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Названа стоимость «переобувки» автомобиля в Москве

Автомеханик Шабунин: стоимость замены шин в Москве стартует от 2 тыс. рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена «переобувки» автомобиля в Москве начинается от 2 тыс. рублей, стоимость услуг шиномонтажей и небольших автомастерских за год практически не изменилась. Об этом 2 апреля «Известиям» рассказал мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

По словам автомеханика, снятие и установка четырех колес на автомобиль, демонтаж зимних и монтаж летних шин, а также балансировка для покрышек диаметром 16 дюймов обойдется в 2 тыс. рублей. Цены остались такими же, как и весной прошлого года.

«Для 18-дюймовых колес эта процедура будет стоить 3,6 тыс. рублей, работы с большим размером колес обойдется примерно в 5 тыс. рублей», — отметил Шабунин.

В свою очередь, директор по сервису и запасным частям дилерского холдинга «Авилон» Алексей Шпикалов рассказал, что стоимость услуги шиномонтажа в компании (смена шин на всех четырех дисках 15–20 дюймов) сегодня составляет от 3,5 тыс. рублей. Если сравнивать с осенью прошлого года, то цена не изменилась, отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сменить «обувку»: столичным автомобилистам рекомендуют поменять резину

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024