Названа стоимость «переобувки» автомобиля в Москве

Цена «переобувки» автомобиля в Москве начинается от 2 тыс. рублей, стоимость услуг шиномонтажей и небольших автомастерских за год практически не изменилась. Об этом 2 апреля «Известиям» рассказал мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

По словам автомеханика, снятие и установка четырех колес на автомобиль, демонтаж зимних и монтаж летних шин, а также балансировка для покрышек диаметром 16 дюймов обойдется в 2 тыс. рублей. Цены остались такими же, как и весной прошлого года.

«Для 18-дюймовых колес эта процедура будет стоить 3,6 тыс. рублей, работы с большим размером колес обойдется примерно в 5 тыс. рублей», — отметил Шабунин.

В свою очередь, директор по сервису и запасным частям дилерского холдинга «Авилон» Алексей Шпикалов рассказал, что стоимость услуги шиномонтажа в компании (смена шин на всех четырех дисках 15–20 дюймов) сегодня составляет от 3,5 тыс. рублей. Если сравнивать с осенью прошлого года, то цена не изменилась, отметил он.

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