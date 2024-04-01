Смертельно отравивший пять человек красный рис нашли на 33,5 тыс. предприятий в Японии

Биологически активные добавки (БАД) фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical с красным дрожжевым рисом, который мог стать причиной смертельного отравления пяти человек, обнаружили примерно на 33,5 тыс. предприятий Японии. Об этом 1 апреля сообщил исследовательский центр Teikoku Databank, данные его подсчета приводит «РИА Новости».

Агентство Kyodo сообщало 30 марта, что японская компания Kobayashi Pharmaceutical Co., которая производит эти биодобавки с красным рисом, подтвердила смерть пятого человека после употребления ее продуктов, но связь БАД с летальным исходом всё еще предстоит подтвердить. Также в компании уточнили, что всем умершим людям было от 70 до 90 лет.

Кроме того, в компании рассказали, что от отравления добавками с красным рисом пострадали примерно 680 человек, 114 из них были госпитализированы. Kobayashi Pharmaceutical выплатит всем им компенсации.

Проведя совместное с министерством здравоохранения Японии исследование, компания обнаружила в этих БАД пуберуловую кислоту, которая выделяется голубой плесенью.

В то же день телерадиокомпания NHK писала, что японские власти начали проверку на производстве Kobayashi Pharmaceutical, где подготавливали сырье для БАД из красного дрожжевого риса. Этот завод был закрыт в конце 2023 года из-за обветшалости здания, но сырье продолжали там хранить и использовать в изготовлении добавок.

До этого, 28 марта, NHK сообщала, что минздрав Японии проверит биодобавку компании Kobayashi Pharmaceutical. В тот день 12 тыс. человек в Японии заявляли об ухудшении здоровья на фоне употребления продуктов этого производителя.

Первые сведения о погибших и пострадавших от добавок с содержанием красного риса стали появляться 25 марта. В Kyodo тогда выяснили, что один из умерших принимал эту БАД на протяжении трех лет, чтобы снижать уровень холестерина в крови. Официальной причиной смерти этого человека назвали почечную недостаточность.