В Европе рассказали о выгоде от украинских беженцев

Продолжение конфликта на Украине оказалось выгодно для Европы по ряду причин. Одна из них — демографическая ситуация на континенте. Почему европейцы привлекают к себе украинских беженцев, выясняла программа «Самые шокирующие гипотезы».

Если в 1960 году в Европе на 7,6 млн новорожденных приходилось 4,1 млн умерших, то в 2016-м эти показатели выровнялись — в этот год родилось и скончалось по 5,1 млн человек. Журналисты Le Monde отметили, что бои на Украине могли бы поправить демографическую ситуацию в Европейском союзе (ЕС), в связи с чем потоки беженцев им могут быть выгодны.

«Некоторые страны предлагают заманчивые перспективы интеграции. В основном это эмиграция женщин и детей, поскольку военное положение запрещает трудоспособным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать территорию страны», — написало издание.

На момент начала спецоперации на Украине проживали 42 млн человек. С тех пор из страны уехали от 8 млн до 10 млн человек, и большинство направилось в Европу. Такие цифры назвал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. По словам специалистов, при такой тенденции через десять лет население Украины сократится до 24 млн.

«Для этой территории будет недостаток населения. Нужно будет восстанавливать разрушенную промышленность и земледелие», — указал профессор МГУ Сергей Черняховский.

Страны Евросоюза и Великобритания борются за беженцев, из которых около 80% составляют молодые украинские женщины и дети.

«Теперь Европа предпочитает в качестве мигрантов не мужчин-арабов. Они не ассимилируются ни в первом, ни во втором поколении, хулиганят, не работают, портят внешний вид городов. Старая Европа предпочитает белых женщин с Украины. Неудивительно, ведь хозяйственные украинки нужны не только как будущие жены европейцев, но и как дешевая безропотная рабочая сила», — отмечает Игорь Прокопенко.

Беженцы делятся между собой опытом и рассказывают, куда выгоднее переезжать. Так, они не советуют ехать в Швецию и Швейцарию из-за слишком низкого пособия. Европейские чиновники говорят, что таким образом хотят простимулировать к адаптации в их странах, замужеству и вливанию в экономическую жизнь.

«Они не работают, они привыкли получать пособия и ничего не делать. Они прекрасно понимают, что если начнут работать, то утратят право на пособия. Пособия позволяют жить, а всю остальную работу они могут делать неофициально, зарабатывая какие-то деньги», — объяснил политолог Александр Скубченко.