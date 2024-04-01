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В Европе рассказали о выгоде от украинских беженцев

Выгода Европе от беженцев стала одной из причин продолжения конфликта на Украине
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Фото: соцсети
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Продолжение конфликта на Украине оказалось выгодно для Европы по ряду причин. Одна из них — демографическая ситуация на континенте. Почему европейцы привлекают к себе украинских беженцев, выясняла программа «Самые шокирующие гипотезы».

Если в 1960 году в Европе на 7,6 млн новорожденных приходилось 4,1 млн умерших, то в 2016-м эти показатели выровнялись — в этот год родилось и скончалось по 5,1 млн человек. Журналисты Le Monde отметили, что бои на Украине могли бы поправить демографическую ситуацию в Европейском союзе (ЕС), в связи с чем потоки беженцев им могут быть выгодны.

«Некоторые страны предлагают заманчивые перспективы интеграции. В основном это эмиграция женщин и детей, поскольку военное положение запрещает трудоспособным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать территорию страны», — написало издание.

На момент начала спецоперации на Украине проживали 42 млн человек. С тех пор из страны уехали от 8 млн до 10 млн человек, и большинство направилось в Европу. Такие цифры назвал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. По словам специалистов, при такой тенденции через десять лет население Украины сократится до 24 млн.

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«Для этой территории будет недостаток населения. Нужно будет восстанавливать разрушенную промышленность и земледелие», — указал профессор МГУ Сергей Черняховский.

Страны Евросоюза и Великобритания борются за беженцев, из которых около 80% составляют молодые украинские женщины и дети.

«Теперь Европа предпочитает в качестве мигрантов не мужчин-арабов. Они не ассимилируются ни в первом, ни во втором поколении, хулиганят, не работают, портят внешний вид городов. Старая Европа предпочитает белых женщин с Украины. Неудивительно, ведь хозяйственные украинки нужны не только как будущие жены европейцев, но и как дешевая безропотная рабочая сила», — отмечает Игорь Прокопенко.

Беженцы делятся между собой опытом и рассказывают, куда выгоднее переезжать. Так, они не советуют ехать в Швецию и Швейцарию из-за слишком низкого пособия. Европейские чиновники говорят, что таким образом хотят простимулировать к адаптации в их странах, замужеству и вливанию в экономическую жизнь.

«Они не работают, они привыкли получать пособия и ничего не делать. Они прекрасно понимают, что если начнут работать, то утратят право на пособия. Пособия позволяют жить, а всю остальную работу они могут делать неофициально, зарабатывая какие-то деньги», — объяснил политолог Александр Скубченко.

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