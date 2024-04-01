Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил сотрудников специального летного отряда «Россия»
Туризм
Шри-Ланка до 30 апреля продлила для россиян бесплатный визовый режим
Общество
Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Мир
Треть жителей США в ходе опроса поддержала идею депортации принца Гарри
Мир
На Украине повторно проверят военно-врачебные комиссии на коррупцию
Общество
Власти Амурской области окажут семьям погибших горняков финансовую помощь
Общество
Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Политика
ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС РФ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом безопасность в Черном море
Мир
Израильская полиция задержала сестру лидера ХАМАС Исмаила Хания
Общество
Семьи горняков рудника «Пионер» получат выплату их годового заработка
Мир
Bloomberg узнало о недовольстве американской молодежи Байденом из-за экономики
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Политика
Политолог назвал Зеленского узурпатором из-за отмены президентских выборов

В Молдавии заявили о гибели бизнеса из-за спровоцированного политикой Санду кризиса

Глава партии «Шанс»: бизнес в Молдавии умирает из-за политики Санду
0
Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бизнес в Молдавии умирает, за 2023 год было зафиксировано сокращение числа налогоплательщиков на треть по сравнению с предыдущим годом. Это происходит из-за спровоцированного правлением президента страны Майи Санду экономического кризиса. Таким мнением 1 апреля поделился лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

«В 2023 году зафиксировано сокращение большого количества налогоплательщиков в Молдове — почти на 30%, по сравнению с 2022-м, и на 47%, если сравнивать с 2020-м», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, бизнес не может работать в условиях кризиса, который спровоцировала действующая партия «Действие и солидарность». Так, в стране за три года была уничтожена половина предприятий — бизнес банкротится или выводится из страны, сокращаются рабочие места, идет отток людей, подчеркнул Лунгу.

При этом он отметил, что ситуация в торговле улучшается. Однако это, по его мнению, не может спасти «погибающую» национальную экономику.

«Непрофессионализм, недальновидность, а иногда и открытое вредительство правящего режима довело страну до крупнейшего финансово-экономического и социального кризиса», — заключил Лунгу.

Навели ШОРоху: Кишинев пошел в атаку на оппозицию
Конституционный суд Молдавии запретил партию, выступающую за развитие отношений с РФ

Ранее, 12 февраля, председатель оппозиционной запрещенной в республике партии «Шор» Илан Шор заявил, что Молдавия сможет восстановить свою экономику только в сотрудничестве с Россией. По его словам, страна находится в страшном экономическом и социальном положении, а ее граждане, по сути, живут на грани выживания. Оппозиционер отметил, что Запад пытается настроить граждан против РФ, но на самом деле Россия — исторический друг и партнер страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024