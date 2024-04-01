Бизнес в Молдавии умирает, за 2023 год было зафиксировано сокращение числа налогоплательщиков на треть по сравнению с предыдущим годом. Это происходит из-за спровоцированного правлением президента страны Майи Санду экономического кризиса. Таким мнением 1 апреля поделился лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

«В 2023 году зафиксировано сокращение большого количества налогоплательщиков в Молдове — почти на 30%, по сравнению с 2022-м, и на 47%, если сравнивать с 2020-м», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, бизнес не может работать в условиях кризиса, который спровоцировала действующая партия «Действие и солидарность». Так, в стране за три года была уничтожена половина предприятий — бизнес банкротится или выводится из страны, сокращаются рабочие места, идет отток людей, подчеркнул Лунгу.

При этом он отметил, что ситуация в торговле улучшается. Однако это, по его мнению, не может спасти «погибающую» национальную экономику.

«Непрофессионализм, недальновидность, а иногда и открытое вредительство правящего режима довело страну до крупнейшего финансово-экономического и социального кризиса», — заключил Лунгу.

Ранее, 12 февраля, председатель оппозиционной запрещенной в республике партии «Шор» Илан Шор заявил, что Молдавия сможет восстановить свою экономику только в сотрудничестве с Россией. По его словам, страна находится в страшном экономическом и социальном положении, а ее граждане, по сути, живут на грани выживания. Оппозиционер отметил, что Запад пытается настроить граждан против РФ, но на самом деле Россия — исторический друг и партнер страны.