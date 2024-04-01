СКА огласил решение по тренерскому штабу на следующий сезон
Председатель совета директоров хоккейного клуба (ХК) СКА Александр Медведев 1 апреля сообщил о планах команды на ближайшее межсезонье, отметив, что главный тренер Роман Ротенберг останется на своей должности.
«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону», — цитирует его сайт команды.
Медведев уточнил, что ХК намерен «точечно усилить команду» и продолжить борьбу за Кубок Гагарина.
«Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне», — заключил он.
Как отмечает «Спорт-Экспресс», 25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5. После этого Медведев обвинил судей в предвзятости.
Команда вылетела из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.