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Пять частных домов подтопило в Пензенской области из-за паводка

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В Сердобске (Пензенская область) пять частных домов оказались подтоплены во время паводка. Уровень воды в реке Сердоба достиг критической отметки 4,95 м.

По данным ИА «Пенза-пресс», подтоплены фундаменты домов, однако в жилые помещения вода не зашла. Глава Сердобского района Александр Бедикин отметил, что за последние 16 часов уровень воды вырос только на 5 см. Предполагается, что в ближайшее время вода пойдет на спад.

В муниципалитете проводится круглосуточный мониторинг уровня воды.

Тем временем, региональное управление Роспотребнадзора опубликовало предупреждение о сезонном ухудшении качества воды. Оно связано с тем, что талые воды попадают в источники питьевого водоснабжения, что приводит к химическому, органическому или биологическому загрязнению. Ведомство не рекомендует использовать в пищевых целях воду из родников и колодцев.

31 марта в Алтайском крае оказались подтопленными 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Для граждан развернули три пункта временного размещения. В ликвидации последствий паводка участвуют больше 2,5 тыс. человек.

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