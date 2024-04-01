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Врач назвал ранние признаки болезни Паркинсона

Иллариошкин: активные движения во сне — ранний признак болезни Паркинсона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Чрезмерно активные движения во время сна, в частности подергивания, могут быть первыми признаками болезни Паркинсона. Об этом 1 апреля «Газете.Ru» рассказал академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин.

По его словам, такой симптом может появиться еще за 10–20 лет до двигательных проявлений. В таком случае человек может размахивать во сне руками и сбрасывать с прикроватных полок предметы.

«Это признак развивающейся патологии в тех отделах мозга, которые отвечают за контроль механизмов сна и вовлекаются в самой ранней стадии заболевания», — сказал Иллариошкин.

Специалист пояснил, что отключение мышечного тонуса в фазе быстрого сна является нормой, однако у людей с болезнью Паркинсона патология определенных ядер ствола мозга приводит к тому, что тонус сохраняется. Так, человек начинает «участвовать» в своем сновидении.

Иллариошкин привел в качестве примера случай из США, когда мужчина в момент такого приступа во сне задушил свою жену. В результате он смог избежать уголовной ответственности, поскольку полисомнография доказала, что пациент страдает нарушением поведения в фазе быстрого сна.

«Если у человека есть такое нарушение изолированное, то с 70-процентной вероятностью у него через 10–15 лет разовьется либо болезнь Паркинсона, либо деменция с тельцами Леви, либо мультисистемная атрофия — три болезни, связанные с патологией альфа-синуклеина», — резюмировал невролог.

Быть в ферменте: в России запатентовали лекарство от болезни Паркинсона
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Ранее, 22 марта, сообщалось, что российские ученые запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях. Он воздействует на фермент глюкоцереброзидазу, который кодируется геном GBA1. Мутации в нем в 10 раз увеличивают риск развития патологии. Испытания на клетках пациентов показали, что созданная учеными молекула восстанавливает активность фермента.

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