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Устроившему смертельное ДТП на угнанном Mercedes в Москве дали 8 лет колонии

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Фото: t.me/moscowproc
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Суд в Москве приговорил 21-летнего жителя Кировской области Никиту Кожинова, который в сентябре 2023 года устроил смертельное ДТП в столице, находясь за рулем угнанного Mercedes, к восьми годам лишения свободы. Как сообщает прокуратура столицы 1 апреля, наказание фигурант будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

«Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Тверской межрайонной прокуратуры, Кожинов признан виновным по ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон), п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, лицом, не имеющим права управления транспортным средством»). В законную силу приговор пока не вступил.

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Авария произошла на 1-ой Тверской-Ямской улице 15 сентября 2023 года. Выяснилось, что водителем автомобиля оказался не его хозяин, а Никита Кожинов, недавно переехавший в Москву из Кировской области. Молодой мужчина устроился на работу в автомойку и во время ночной смены решил взять автомобиль клиента и прокатиться на нем по ночному городу. Mercedes на высокой скорости врезался в ограждение, отлетел от него и по инерции столкнулся с легковушкой, после чего перевернулся.

Источник «Известий» тогда сообщил, что в результате аварии пострадавшими оказались пять человек: две женщины 26 и 30 лет, а также трое мужчин 21, 29 и 39 лет, включая самого угонщика. Он был арестован и заключен под стражу. Впоследствии стало известно, что одна из женщин скончалась от полученных телесных повреждений.

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