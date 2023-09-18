В Москве арестовали устроившего ДТП угонщика Mercedes

В Москве арестовали и заключили под стражу угонщика Mercedes, устроившего ДТП с пострадавшими. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили «Известиям» в пресс-службе Таганского районного суда.

«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано», — говорится в сообщении.

Авария произошла на 1-ой Тверской-Ямской улице 15 сентября в Москве. Позднее, стало известно, что водителем автомобиля оказался вовсе не его хозяин. 21-летний Никита Кожинов, недавно переехавший в Москву из Кировской области и устроившийся на работу на автомойке, во время ночной смены решил взять автомобиль клиента и прокатиться на нем по ночному городу. Mercedes на высокой скорости врезался в ограждение, отлетел от него и по инерции столкнулся с легковушкой, после чего перевернулся.

Источник «Известий» сообщил, что в результате аварии пострадавшими оказались пять человек: две женщины 26 и 30 лет, а также трое мужчин 21, 29 и 39 лет, включая самого угонщика.